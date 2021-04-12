Kek tarifi nasıl yapılır? Islak kek tarifi, kakaolu kek tarifi, sade kek tarifi, ağlayan kek tarifi nasıl yapılır?

Onbir ayın sultanı geldi çattı derken, hepimizi iftar vakti menüleri çayın yanına eşlik edecek yiyeceklerin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Kek tarifi nasıl yapılır? Islak kek tarifi, kakaolu kek tarifi, sade kek tarifi, ağlayan kek tarifi nasıl yapılır?

Beş çayının vazgeçilmez kek tarifleri şimdi de teravih sonrası olmazsa olmaz çay yanı ikramlardan olacak. Kültürümüzün geniş yemek tariflerinin yanında bir de kek tarifleri var. Islak kek tarifinden, kakaolu kek tarifine kadar birbirinden lezzetli ve birbirinden farklı kek tarifleri var. kek yapmak için mutfağa giden, mutfak şefleri Kek tarifi nasıl yapılır? Islak kek tarifi, kakaolu kek tarifi, sade kek tarifi, ağlayan kek tarifi nasıl yapılır? merak ediyor. İşte tüm kek tarifleri sizlerle…

ISLAK KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

6 kişilik olan ıslak kek tarifi için malzemeler şöyle:

- 3 yumurta

- 2 sb toz şeker

- 1 çb sıvı yağ

- 1 sb süt

- 1 adet vanilya

- 1 adet kabartma tozu

- 4 yk kakao

- 1 sb un

- Fırın tepsisinin altını yağlamak için 1 yk sıvı yağ

Islatmak için;

- 1 sb süt

- 1 sb toz şeker

- 1 çb sıvı yağ

- 1 yk kakao

- Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı;

- Derin bir kabın içine yumurta ve toz şekeri konulur. Mikser yardımıyla eriyene kadar karıştırılır.

- Ardından, sıvı yağ, süt,bir paket vanilya ve kakao eklenerek çırpma işlemine devam edilir.

- Bu karışımdan su bardağı kadar ayıralım.

- Geriye kalan harcın içerisine kabartma tozu ve un hafif hafif eklenerek karıştırmaya devam edilir.

- Kek kalıbına yarım yemek kaşığında sıvı yağ ile yağlanır ve hazırlanan karışım kaba aktarılır.

- Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında, kek 30 dakika kadar pişirilir.

- Kek piştikten sonra hafif içine gömülür. O esnada bıçak ucu veya kürdan yardımı ile kekte ufak delikler açılır.

- Ardından kekin üzerine ayırdığımız sıvı kek karışımı yavaş yavaş eklenir.

- Bu sosu tamamen içine çeken ıslak kek servise hazırdır.

- Afiyet olsun.

KAKAOLU KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

10 kişilik olan kakaolu kek tarifi için malzemeler şöyle:

- 3 yumurta

- 1 sb toz şeker

- 1 sb süt

- 1 sb sıvı yağ

- Yarım çay bardağı maden suyu

- 3 sb un

- 1 p kabartma tozu

- 1 p vanilya

- Yarım çay bardağı kakao

PÜF NOKTASI: Un ve kabartma tozu elenerek eklendiğinde kek daha iyi kabarması sağlanır. Kabartma tozunun ise bir çay kaşığı limon suyu ile karıştırılarak eklenebilir.

Yapılışı;

- Derin bir kabın içine 3 yumurta ve toz şeker alınarak, toz şeker eriyene kadar mikser ile karıştırılır.

- Sıvı yağ, maden suyu ve süt karışıma eklenerek karıştırmaya devam edilir.

- Ardından elde edilen karışıma un ve kakaoyu azar azar eklenerek harcın içine çırparak karışması sağlanır.

- Karışım pürüzsüz bir hal alana kadar çırpmaya devam edilir. Dilerseniz çırpmaya spatula ile devam edebilirsiniz.

- Pürüzsüz hale gelen karışım kek kalıbına alınır.

- Önceden 180 derecede ısıtılan fırına keki koyarak, 30 veya 35 dakika kadar pişirilir.

- İçini çeken kek fırından alınarak ılımaya bırakılır.

- Kekin servise hazır hale gelmesi için pudra şekeri eklenir.

- Afiyet olsun.

SADE KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

8 kişilik olan kakaolu kek tarifi için malzemeler şöyle:

- 3 yumurta

- 1 sb toz şeker

- 1 sb süt

- Yarım sb ayçiçek yağı

- 1 p kabartma tozu

- 1 p vanilya

- Yaklaşık 2- 2.5 sb un

Yapılışı;

- Yumurta ve toz şeker eriyince kadar çırpılır,

- Eriyen karışımın üzerine geriye kalan tüm malzemeler eklenerek mikser yardımıyla çırpma işlemine devam edilir.

- Un ve kabartma tozu elekten geçirilir ve karışıma eklenir.

- Ardından fırın tepsisi yağlanır ve önceden 160 derecede ısıtılan fırına pişmesi için 50 dakika kadar bırakılır.

- İlk 30 dakika kek daha iyi kabarması amacıyla fırın kapağı açılmamalıdır.

- 30 dakikanın ardından kabaran ve pembe olan kek, bir kürdan yardımıyla kontrol edilir.

- Kek piştikten sonra ılımaya bırakılır.

- 15 dakika kadar oda sıcaklığında ılıyan kek artık yumuşacık bir şekilde servise hazırdır.

- Afiyet olsun.

AĞLAYAN KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

15 dilim olan kakaolu kek tarifi için malzemeler şöyle:

- 3 yumurta

- 1 (kahve) fincan toz şeker

- 1 fincan süt

- 1 fincan ayçiçek yağı

- 1 p kabartma tozu

- 1 p vanilya

- 3 yk kakao

- 1 portakal kabuğu rendesi

- Yaklaşık 2- 2.5 sb un

- 3 fincan un

Islatmak için;

- 2 sb süt

Kekin üzeri için;

- 1 sb süt

- 1 p. krem şanti

- 1 çb hindistan cevizi

Sosu için;

- 1 sb süt

- 1 p çikolata sosu

- 1 p fındıklı sütlü çikolata

Üzeri için - süs;

- 7 çilek

- 1 yk hindistan cevizi

Yapılışı;

- Şeker ve yumurta derin bir kaba alınarak iyice çırpılır. Böylelikle şekerin erimesi sağlanır.

- Şeker ve yumurta kabın içinde köpük olana kadar çırpılır.

- Ardından yağ ve süt ilave edilerek çırpmaya devam edilir.

- Çırpma işlemi bittikten sonra portakal kabuğu ince ince rendelenir

- Un, kakao ve kabartma tozu elekten geçirilerek elde edilen harcın üzerine eklenir ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.

- Fırın 180 dereceye ayarlanır.

- Kek kalıbı margarin ve az un eklenerek yağlanır.

- Daha sonra önceden 180 derecede ısıtılan fırına, kek kalıcı 25- 30 dakika pişirilmeye bırakılır.

- 30 dakikanın ardından kek kürdan yardımıyla kontrol edilir ve kenara ayrılan 2 su bardağı süt yavaşça kekin üzerine dökülerek ıslatma işlemi yapılır.

- Üzeri için ayrılan süt ve krem şanti bir kabın içerisine alınır. Çırpıldıktan sonra hindistan cevizi eklenerek çırpmaya devam edilir.

- Sütünü çeken ve soğuyan kekin üzerine elde edilen krem şantili karışım eklenir ve kekin soğuması için buzdolabında saklanır.

- Ağlayan kekin son aşaması için sos için ayrılan malzemeler çikolata sosu ve süt kabın içine alınarak pişirilir.

- Sosun rengi koyulaştıktan sonra 1 paket çikolata eklenir.

- Ocaktan alınan sosun tamamem çikolatası eriyene kadar karıştırılır.

- Buzdolabında soğuyan kekin üzerine sos dökülür ve tekrar dolaba konulur.

- En az 3 saat beklettikten sonra ağlayan kekin üzerine çilek eklenir

- Ağlayan kek, servis edilmeye hazırdır.

- Afiyet olsun.