Kedi türleri nelerdir? Kedi cinsleri ve kedilerin özellikleri nelerdir?

31.10.2019 15:18

Kedi türleri hakkında bilgi edinerek sevimli dostlarımız kedileri yakından tanıyabilir, onların dünyasına yakından bakabilirsiniz. Kedi türleri incelemesi ile küçük dostlarımızın gizemli dünyası hakkında bilgi sahibi olarak onların özelliklerini öğrenebilirsiniz. Kimi dost canlısı oyun seven kedi kimisi ise bahçeden vazgeçmeyen maceracı, kimisi ise ilgi isteyen duygusal kedicik… İşte kedi cinsleri ve kedi türleri… İşte en özel kedi türleri ve kedi cinsleri…

KEDİ TÜRLERİ/ AVRUPALI BURMESE

Siamese ve Burmese ırklarının kısa tüylü kedi ırkları ile bir araya gelmesinden oluşan Avrupalı Burmese, çok çevik ve oldukça dayanıklı bir kedi türüdür. Orijinal kökeni Bumese'lere göre daha sosyal yapıya sahip olan Avrupalı Burmese, kedi türleri içinde zarif, kaslı ve atletik yapısı ile öne çıkmaktadır. Hayli zeki olan Avrupalı Burmese, evcilleştirme konusunda da oldukça sadık, sahipkar ve canayakın bir kedi türüdür. Yalnız kalmak yerine diğer kedi türleri ile vakit geçirmeyi seven Avrupalı Burmese, yorulmak bilmeyen hareketli yapıları ile etrafına enerji saçarlar. Ekstra tüy bakımına ihtiyaç duymayan Avrupalı Burmese,genellikle kahverengi, çikolata, kızıl ve leylak tonlarda olurlar.

Avrupalı Burmese

KEDİ TÜRLERİ/ CHAUSİE

Kedi türleri içinde Nil Kedisi olarak da tanınan Chausie, diğer kedi türlerine oranla daha iri boyutlara sahiptir. Erkekleri 9 ve 15, diiş leri ise 7-10 kilo arası değişen ağırlıklarda olan ve diğer kedi türleri içinde boyutları ile öne çıkan Chausie, Mısır'a has bir kedi türüdür.

Chausie kedi türü genellikle doğal ortamda bulunmayı sever. Chausie kedi türü evcilleştirme bakımından oldukça bir zor bir kedi türüdür. Vahşi ve etçil yapıya sahip olan bu kedi türü, avcı ruha sahip ve oyun oynamayı çok seven yapıya sahiptir. Cesaretli ve korkusuz yapıları ile dikkat çeken Chausie, ev ortamında da oyun oynamak ve hareket etmek ister. Chausie kedi türü yalnız bırakmaya gelmez. Yalnız kaldıklarında başınız belaya sokabilirler.

Chausie

KEDİ TÜRLERİ/ PETERBALD

Kedi türleri içinde benzersiz deri ve zarif görünüm ile dikkat çeken Peterbald, tüysüz hissi veren dokusu ile dikkat çeker. İlk defa 1988'de Rusya, Rostov'da ilk görülen Peterbald, çok nadir buluna ve çok talep gören kedi türleri içinde yer alır. Dokunmaktan çok ona bakmaktan zevk alacağınız Peterbald, sıra dışı kaslı görünümü ve atletik yapısı ile kedi türleri içinde dikkat çekmektedir.

Kedi türleri içinde en zeki kedi cinslerinden biri olan Peterbald¸ agresif olmasıyla da kedi türleri içinde dikkat çekici bir türdür. Peterbald sahibine karşı sadık ve sizi rahatsız etmeyecek hareket düzenine sahiptir.

Peterbald

KEDİ TÜRLERİ/ NAPOLEON CAT

Napoleon Cat, Munchkins bir kedi ile birleşimden oluşur. Yuvarlak suratı, iri gözleri ve küçük dil kulakları ile kedi türleri içinde farklı görünümü ile dikkat çeken Napoleon Cat, yere yakın duruşları ile farklı bir kedi türüdür.

Sempatik bir görünüme sahip olan Napoleon Cat, diğer köpek ve kedi türleri ile sevgi dolu arkadaşlıklar kurabilirler. Cüce olarak da adlandırılan Napoleon Cat kısa bacaklı olsalar da istedikleri yerle kıvrak şekilde ulaşırlar.

Napoleon Cat

KEDİ TÜRLERİ/ KHAO MANEE

Tayland dışında pek görülmeyen Khao Manee, nadir görülen kedi türlerinden biridir. Yaklaşık 1350 yıllarına kadar dayanan tarihe sahip olan Khao Manee, kedi türleri içinde Antik Çağ'a kadar dayanan kökeni ile özel bir kedi cinsidir.

İnsan odaklı bir kedi türü olan Khao Manee, sevecen ve bir o kadar da arsız bir kedidir. Çok zeki bir kedi tür olan Khao Manee yalnız kalmayı pek sevmez.

Khao Manee

KEDİ TÜRLERİ/ JAVANESE

Javanese kırılgan ve zarif görünüşe sahip bir kedi türüdür. Oldukça akrobatik ve kaslı bir yapıya sahip olan Javanese, pek sakin kalamaz. İletişimi çok kuvvetli olan bu kedi,sahibini takip etmekten asla vazgeçmez.

Javanese

KEDİ TÜRLERİ/AMERİKAN BOBTAİL

Amerikan Bobtail, 1960'lı yıllarda Amerika'da geliştirilen bir kedi türüdür. Atletik bir yapıya sahip olan Amerikan Bobtail, badem, kahverengi ve tarçın gibi renklerde olurlar. Mükemmel aile hayvanı unvanına sahip olan Amerikan Bobtail, evcil hayvanlarla keyifli şekilde vakit geçirebilir.

Amerikan Bobtail

KEDİ TÜRLERİ/ GELENEKSEL İRAN KEDİSİ

Geleneksel İran Kedisi en çok bilinen kedi türleri içinde yer alır. Dünyada Persian adıyla bilinen Geleneksel İran Kedisi, doğal mutasyonlar sonucunda İran'dan dünyaya yayılmış ve çok talep gören bir kedi türüdür.

Geleneksel İran Kedisi

KEDİ TÜRLERİ/ KARAYAK

Karayak 1960'lı yıllarda Amerika'da geliştirilen bir kedi türüdür. Siyam ve Amerikan Shorthair türlerinin çiftleştirilmesi ile elde edilen bu kedi türü, evcil yaşama kolayca adapte olur,köpeklerle ve çocuklarla uyum içinde yaşarlar. Gelişmiş kişiliğe sahip olan bu kedi türü, sadık karaktere sahiptir.

Karayak

KEDİ TÜRLERİ/ JAPON KIVRIK KUYRUK

Japon Kıvrık Kuyruk Çin'den Japonya'ya göç ettiği rivayet edilir. Güney ev Doğu Asta kökenli Japon Kıvrık Kuyruk, dikkat çekici görünümü ile kedi türleri içinde özel bir kedi türü olarak öne çıkar.

İnsan odaklı ve zeki bir kedi türü olan Japon Kıvrık Kuyruk, kimi rivayetlere göre şarkı söyleyebilmektedirler. Evcillerle fazla uyum sağlayamayan Japon Kıvrık Kuyruk, aile bireyleri ile keyifli şekilde vakit geçirirler.

Japon Kıvrık Kuyruk

KEDİ TÜRLERİ/ SELKİRK REX

Selkirk Rex, Amerika'da geliştirilen Rex türüne ait etkileyici görünüme sahip özel bir kedi türüdür. Yavru bir köpeğe benzeyen Selkirk Rex, güçlü kedi türleri içinde yer alır.

Zarif bir görünüme sahip olan Selkirk Rex, nazik ve hoşgörülü tavırları ile aile kedilerinden olmayı başarmıştır.

Selkirk Rex

KEDİ TÜRLERİ/ HAVANA KEDİSİ

Havana Kedisi, çikolata lokumu rengi ve muazzam tüyleri ile bütünleşen yeşil gözleriyle sıra dışı bir görünüme sahip olan Havana Kedisi, çok zeki, uyanık ve şakın halleri ile dikkat çeker. Köpekler ve çocuklarla iyi geçinen Havana Kedisi, çoğu zaman başına buyruk hareket eder.

Havana Kedisi

KEDİ TÜRLERİ/ SOMALİ KEDİSİ

Güler yüzü ile dikkat çeken Somali Kedisi'nin kökeni M.Ö 900'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Çok zeki ola bu kedi, hızlı öğrenme ve takip etme kabiliyetine sahiptir.

Somali Kedisi sevdikleri insanların etrafından bir an olsun ayrılmazlar. Farklı görünümü il kedi türleri içinde dikkat çeken Somali Kedisi, adeta bir palyaçoya benzer.

Somali Kedisi

KEDİ TÜRLERİ/ TONKİNESE

Tonkinese, 1950'lerde Amerika'da geliştirilmiştir. Siyam ve Birmanya kedilerinin birleşiminden oluşan Tonkinese,benzersiz bir görünme sahip olması ile diğer kedi türleri içinde dikkat çeker.

Tonkinese

KEDİ TÜRLERİ/ VAN KEDİSİ

Van Kedisi, Van Gölü çevresinde görülen muhteşem bir ırktır. Hakkındaki rivayet de onu bir o kadar özel kılar. Rivayete göre Nuh'un Gemisi'nden atlayarak Van Gölü'nde yüzdüğü rivayet edilir. Yüzücü özelliği ile tanınan Van Kedisi'nin yüzme yeteneğinin de buradan geldiğine inanılır.

Van Kedisi

DİĞER KEDİ TÜRLERİ

Kedi türleri çok sayıda cins ve özellik ile türe sahiptir. Bunlardan bazıları;

American Wirehair

Laperm

Nebelung

Korat

Oriental Shorthair

Toyger Singapura

Ocicat

Devon Rex

Devon RexRagamuffin

Balinese

Cornish Rex

Exotic Shorthair

Manks Kedisi

Savannah

Mısır Mausu

Bombay Kedisi

Chartreux

American Curl

Himalayan Kedisi

Sibirya Kedisi

Amerikan Shorthair

Bengal Kedisi

Ankara Kedisi

Munchkin

Sfenks Kedisi

Norveç Orman Kedisi

Habeş Kedisi

Ragdoll Kedisi

Maine Coon

British Shorthair

Scottish Fold

Siyam Kedisi

Fars Kedisi

Mavi Rus Kedisi