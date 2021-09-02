Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 9. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu?

Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk yeni bölümüyle bugün ekranlara geliyor. Kazara Aşk 9. bölümüyle bugün Star TV'de canlı olarak yayınlanacak. Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 9. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Kazara Aşk full HD izleme linki! Kazara Aşk gelecek bölümde neler olacak? Kazara Aşk yeni bölüm canlı izle! Star TV canlı izle! Kazara Aşk 9. bölüm izle!

Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk, Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında 9. bölümüyle izleyiciyle buluşacak Kazara Aşk, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 9. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Star TV Kazara Aşk yeni bölüm canlı izle!

KAZARA AŞK CANLI İZLE!

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak.

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Videoda Okan'ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan'ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal'i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan'ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin'in bunun hesabını Civan'dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur. Civan ise Şimal'in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir. Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin'in baskısı ve Civan'ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal'i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur. Bu da yetmezmiş gibi Nazlı'nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika'dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan'la evlendiğini söylediğinden Civan'ın "Nazlı'ya aşık eş" rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal'i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan'la ikisi çareyi Neval'in macun tarifinde arar.

Şimal bir süre Civan'la kedinin fare ile oynadığı gibi oynar. Ancak sonunda onun eve dönme teklifini kabul eder. Çünkü Tahsin'in, evlenme şartını yerine getirmesine rağmen neden hala şirketi Civan'a vermediğini anlamak istiyordur. Okan'dan şirket meselesinin içyüzünü öğrenmeye çalışır. Civan ise bu kez yeni bir planı hayata geçirecektir.

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

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