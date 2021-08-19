Kazara Aşk canlı izle! Star Kazara Aşk 8. bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk, 8. bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 9. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star TV canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 8. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak?

Kazara Aşk,Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında 8. bölümüyle izleyiciyle buluşacak Kazara Aşk, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 9. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star TV canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 8. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk yeni bölümünde neler olacak?

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin'den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan'la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun'ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin'in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır. Kenan'ın Esat'ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal'e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan'ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan'ın sarhoş bir şekilde Civan'ın Şimal'le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video...

Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal'i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal'in en yakın arkadaşı Aslı'dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan'ın her şeyi anlattığı video, Şimal'in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal'in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan'ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Videoda Okan'ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan'ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal'i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan'ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin'in bunun hesabını Civan'dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur. Civan ise Şimal'in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir. Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin'in baskısı ve Civan'ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal'i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur. Bu da yetmezmiş gibi Nazlı'nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika'dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan'la evlendiğini söylediğinden Civan'ın "Nazlı'ya aşık eş" rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal'i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan'la ikisi çareyi Neval'in macun tarifinde arar.

Şimal bir süre Civan'la kedinin fare ile oynadığı gibi oynar. Ancak sonunda onun eve dönme teklifini kabul eder. Çünkü Tahsin'in, evlenme şartını yerine getirmesine rağmen neden hala şirketi Civan'a vermediğini anlamak istiyordur. Okan'dan şirket meselesinin içyüzünü öğrenmeye çalışır. Civan ise bu kez yeni bir planı hayata geçirecektir.

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcı:Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo:Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu

Oyuncular:Ümit Kantarcılar (Civan),Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan), Burak Tamdoğan (Dursun), Deniz Altan (Aslı), Burakhan Yılmaz (Kenan), Ali Haydar Çataltepe (Miraç), Öykü Candanadam (Emine), Çağdaş Tekin (Levent), Nermin Aslan (Demet), Nalan Örgüt (Meryem), Billur Pınar Yılmaz (Şaziye) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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