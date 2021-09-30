Kazara Aşk 14. bölüm fragmanı var mı, yayınlandı mı? Kazara Aşk sezon finali mi yaptı, tamamen final mi?
Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk'ın yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 13. bölümü bugün ekranlara gelecek. 13. bölümünün ardından Kazara Aşk 13. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Kazara Aşk 13. bölümde neler olacak? Kazara Aşk 14. bölüm fragmanı çıktı mı? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk konusu ne? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk yeni bölümde ne olacak, geçen bölümde ne oldu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.
Kazara Aşk bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi bugün 30 Eylül son bölümü ile Star TV'de saat 20:00 'da başlayacak.
Kazara Aşk bugün final yapacak. Bundan dolayı yeni bölüm fragmanı çıkmayacak.
KAZARA AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.
Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.."
Ümit Kantarcılar - Civan
Sude Güler - Şimal
Uğur Çavuşoğlu - Tahsin
Servet Pandur - Neval
Selin Işık - Nazlı
Sadi Celil Cengiz - Okan
Aycan Koptur - Vildan
Burak Tamdoğan - Dursun
Deniz Altan - Aslı
Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan
Ali Haydar Çataltepe - Miraç
Öykü Candanadam - Emine
Çağdaş Tekin - Levent
Nermin Aslan - Demet
Nalan Örgüt - Meryem
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