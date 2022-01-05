Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da protesto gösterileri nedeniyle OHAL ilan edildi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da protesto gösterileri nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkentte OHAL ilan edilmesini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Buna göre, 5 ve 19 Ocak tarihleri arasında başkent Nur Sultan'da OHAL ilan edildi.

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen OHAL durumunda, şehirde saat 23.00'ten 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başta toplum düzeni olmak üzere kamu ve stratejik binaları koruma önlemleri artırılacak. Şehre giriş ve çıkış kısıtlaması getirilecek.

Ülkede, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protesto gösterileri nedeniyle daha önce Almatı şehri ile Mangistau eyaletinde OHAL ilan edilmişti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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