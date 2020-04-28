Kazak Olesia, görüntülü görüşme yaparken falezlerden düşüp ölmüş
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Kazak Olesia, görüntülü görüşme yaparken falezlerden düşüp ölmüş

ANTALYA'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken, 35 metre yükseklikteki falezlerden düşerek, yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31), bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Kazak Olesia, görüntülü görüşme yaparken falezlerden düşüp ölmüş
28.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:00

ANTALYA'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken, 35 metre yükseklikteki falezlerden düşerek, yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31), bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirerek, alkol aldı. Fotoğraf çektirmek için park içindeki çitleri aşan Suspitsina, falezlerin üzerine çıktı. Larysa Kamalova fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden Suspitsina, 35 metre yükseklikten denize düştü.

ARKADAŞI 0.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIOlesia Suspitsina'nın düştüğünü gören Larysa Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Kamalova'nın, düştüğü yeri tarif etmesiyle deniz polisi, Suspitsina'yı buldu. Bota çıkarılan Suspitsina'nın, yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde, Kamalova'nın 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olesia Suspitsina ile Larysa Kamalova'nın cep telefonlarına ise incelenmek üzere el koyuldu.'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDU, INI ÇEKMEMİ İSTEDİ'Larysa Kamalova, polisteki ifadesinde, Olesia Suspitsina ile 2 yıl önce tanışıp, arkadaş olduklarını belirterek, "Burada bir şirkette çalışıyorum. Dün akşam parka geldik, şarap içtik sonra bir arkadaşımızla görüntülü konuşuyorduk. Olesia, görüntülü konuşurken, benden kendisinin fotoğrafını çekmemi istedi. Fotoğraf çektirmek için falezlerin üzerinde yer ararken düştü" dedi.3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİLarysa Kamalova'ya falez bölgesine girdiği için 'Kabahatler Kanunu' gereği 3 bin 150 lira ceza uygulandı. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında işlem yapılan Kamalova, bugün adliyeye sevk edildi. Kamalova, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.ESKİDEN POLİSMİŞ

Antalya'da danışmanlık şirketinde çalıştığı belirlenen Olesia Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu ortaya çıktı. Otopsi işlemi tamamlandıktan sonra teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na gelen Olesia Suspitsina'nın arkadaşlarına, akrabalık bağı olmadığı gerekçesiyle cenazesinin teslim edilmediği, yakınlarının beklendiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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