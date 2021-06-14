Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
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Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek istedikleri sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Büşra öğretmen, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek istedikleri sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Büşra öğretmen, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğretmenlik yapan Büşra Yıldız (27) ile öğretmen arkadaşı Suzan Basın (28), akşam saatlerinde yaya geçidinden karşıya geçmek istedikleri sırada Mehmet D. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Genç öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Suzan Basın Nusaybin'de gözyaşları arasında toprağa verilirken Büşra Yıldız ise, memleketi Kastamonu'ya getirildi.

Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyüne getirilen genç öğretmen Büşra Yıldız'ın cenazesi, baba ocağından alınan helallik sonrasında cami avlusuna konuldu. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büşra Yıldız'ın tabutu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile diğer protokol üyelerinin omuzlarında taşındı. Genç öğretmen, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ın yanı sıra Vali Avni Çakır, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, İl Müftüsü Mustafa Sözen, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, köylüler ve aile yakınları katıldı.

Cenazenin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile diğer protokol üyeleri, aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu. Burada açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Bugün Büşra öğretmenin köyüne geldik. Cenaze töreni yapıldı. Ailesi ile bir araya geldik. Bu elim kaza neticesinde iki yol arkadaşımızı, iki meslektaşımızı, iki öğretmenimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ankara'dan arkadaşlarımızla geldik buraya. Sayın Valimiz burada, yetkili arkadaşlar burada. Bu konunun takipçisiyiz. Bu mesele bizim meselemiz. İnşallah hatırasını yaşatmak ile ilgili her türlü önlemi hep birlikte alacağız. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin, Allah sabrınızı arttırsın" dedi.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinde durmayarak kaçan sürücü, yapılan araştırma sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü Mehmet D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir/ İHA)

Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Büşra öğretmen, toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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