Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında Kayseri'deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi
03.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:49

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun ortaklığında Kayseri'deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar devam ediyor. Araştırma ekibi tarafından her yılın sonunda hazırlanan ve bu yılda 5'inci kez sunulan raporda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nin zenginliği gözler önüne serildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki yer altında bulunan tarihi mirası açığa çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Kayseri'deki yer altı şehirleri ve mağaraların envanter çalışmasını yapan Obruk Mağara Araştırma ekibi Kayseri'ye geldi.

Kayseri yer altı yapılarını envarterleyen, haritalayan ve belgeleyen Obruk Mağara Araştırma ekibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ile 2013 yılında bir protokol imzaladı. Protokole istinaden, 2013 yılında başlayan proje de ilçelerde, yerleşimlerin altında bulunan yer altı yapıları, kaya kiliselerini, yer altı şehirleri ölçüldü ve belgelendi. Yaptığı çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne rapor olarak sunan Obruk Mağara Araştırma ekibinin 5'inci kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı içine alan Koramaz Vadisi anlatıldı.

Kayseri'ye gelen Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, 2013 yılından bu yana birçok defa Kayseri'ye gelip civar ilçelerde, yerleşimlerin altında bulunan yer altı yapılarını, kaya kiliselerini, yer altı şehirlerini ölçtüklerini ve belgelediklerini belirtti. Yamaç, şöyle konuştu:

"Kayseri aslında çok ilginç bir şehir. Kapadokya'nın başkenti. Hem doğu roma imparatorluğu zamanında hem de ondan önce roma imparatorluğu zamanında. Bütün Kapadokya eyaletinin başkenti olan bu şehir her tarafıyla kaya yapılarıyla doluydu. 2013 yılında bu projeye başladık. 2013 yılından bu yana birçok defa gelip yer altı şehirlerini ölçtük ve belgeledik. Bunların arasında en önemlisi Koramaz Vadisi, Kayseri'ye çok yakın. Üzerinde yedi küçük köy var. 16 km uzunlukta. Koramaz'ın özelliği vadi olarak Türkiye'de açık ara en çok kaya yerleşimine sahip olması. 476 kaya ölçümü yerleşimi belgelendi, çizildi ve fotoğraflandı. Bunların arasında yer altı şehirleri oldukça önemli" diye konuştu.

Yapılan çalışmaları raporlar halinde hazırlayıp, Büyükşehir Belediyesi'ne verdiklerini dile getiren Yamaç, "Bu en sonraki 5'inci rapor tümüyle Koramaz Vadisi'ne ait. Aslında vadideki zenginliği buradan görebilirsiniz. 476 tane yapının tek tek çizilip, raporlanıp fotoğraflandı. 5'inci rapor 220 sayfa kalınlığında. Bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir çalışma" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Haber
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler Haber
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Dilan Çiçek Deniz
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:10:01. #1.15#
title