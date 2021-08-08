KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI
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KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI

KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI
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KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI 08 Ağustos 2021 11: 25 Kocasinan Belediyesi 11 Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesinde açıldı.

KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI 08 Ağustos 2021 11: 25 Kocasinan Belediyesi 11 Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Organik Pazar'da 45 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu vurgulayarak, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Organik Pazar'ın açılışında konuşan AK Parti Milletvekilli İsmail Tamer, sağlıklı ürünlerin üretilmesinde büyük bir fedakarlığın yapıldığını belirterek, "Organik ürünlerin vatandaşa daha uygun bir şekilde iletilmesi çok değerli ve anlamlı. Bundan dolayı Başkanlarımızı kutluyorum. 45 sertifikalı üreticinin olduğu bu pazarda vatandaşa ulaştırılmasını sağlayan Ahmet Başkanımızı tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise güzel ve değerli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Allah razı olsun Başkanımızın ellerine sağlık. Bende genelde eşimle birlikte bu pazarda alışverişimi yapıyorum. Farklı ürünlerin burada olduğu bu pazarda çiftçilerimizin de yüzü gülüyor. Çiftçileri destekleme açısından Kocasinan Belediyesi'nin bu imkanları sağlamış olması çok güzel. Pazarın hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar da "Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirdiğimiz Organik Pazarı'mızın hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 45 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek üretim yapıldığı ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri'de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye'de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir. " ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından hem üreticiyle hem de alışveriş yapan vatandaşlar ile yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte vatandaşlara Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bez çanta hediye etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi. Ekolojik Pazarda bu yıl 45 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sundu. Tüm ürünlerin sertifikalı olduğu 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek.

Kaynak: Habermetre

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KAYSERİ'DE TEK, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR AÇILDI - Haberler
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