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Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi

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Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
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Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal'in Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istedikleri belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takmaya devam ediyor.

3 DEV KULÜP PEŞİNDE

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal, 21 yaşındaki Kenan Yıldız'ın durumunu yakından takip ediyor. Juventus’un 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için en az 100 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, dev kulüplerin oyuncunun sahalara döneceği tarihi beklediği kaydedildi.

SPALLETTI'DEN KENAN'A ÖVGÜ

Avrupa devlerinin radarına giren Kenan Yıldız için bir değerlendirme de Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’den geldi. Genç yıldızı eski öğrencisi Khvicha Kvaratskhelia ile kıyaslayan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız’ın her hareketi bir zeka parıltısı. Sistemi altüst eden bir oyuncu; kendisi bile sahadaki bir sonraki hamlesini önceden planlamıyor, o an karar veriyor. Antrenmanlarda rakibi hamlesini tahmin etse bile Kenan yine de çözüm üretebiliyor. Onu tanısanız bile durduramazsınız. Yarattığı beklenmedik durumlar ve oyun zekası açısından tam anlamıyla 'Kvara' ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha düzenli oynamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. 

SAHALARA GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

Geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren milli futbolcunun aralık ayı başında sahalara geri dönmesi planlanıyor. Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli oyuncunun sahalara dönüşüyle birlikte transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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