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Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki

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Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
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''Hakemler dosyası'' operasyonunda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol 'şike ve teşvik primi' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma kararı açıklandığında Hakem Yasin Kol'un gülümsediği belirtildi.

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.

YASİN KOL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Kol ve Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Kol, "şike ve teşvik primi" suçundan, Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

KARARI DUYUNCA GÜLÜMSEDİ

Hakem Yasin Kol'un kararın açıklandığı anlardaki tepkisi de dikkat çekti. Hakimin kararı okuduğu sırada tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'un gülümsediği belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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