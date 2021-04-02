Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
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Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye

KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesindeki mahallede küçük çaplı toprak kayması meydana gelen bölgede heyelan riskine karşı 8 ev tahliye edildi.

KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesindeki mahallede küçük çaplı toprak kayması meydana gelen bölgede heyelan riskine karşı 8 ev tahliye edildi.

Erkilet Mahallesi Hıdrellez mevkiindeki yamaçta önceki gün küçük çaplı toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, yola düştü. Evlerde herhangi bir hasar oluşmadı. AFAD, polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. Vali Şehmus Günaydın da alanda incelemede bulundu. İnceleme sonunda bölgedeki 8 evin, heyelan riskine karşı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ailelere ise kira yardımında bulunulacağı belirtildi. Binalarda yaşayanlar evleri boşaltarak, yakınlarının yanına taşındı.Mahalle muhtarı Ahmet Ceyhan, heyelan riski nedeniyle evlerin boşaltıldığını belirterek, "Tehlike arz eden 8 evin boşaltılması konusunda yazılan yazıyı ev sahiplerine ulaştırdık. Ev sahipleri evlerini boşalttı. Sadece 2 hanenin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları bulunuyor. Bunlar da yakın zamanda yetkililerin göstereceği alanlara nakledilecekler. Şu ana kadar evlerimizde herhangi bir zarar yok. Burası 8 mahalleye giden bir yol. Ekiplerimiz en kısa zamanda bu yolun açılması için çalışma yapacaklarını bize bildirdi" diye konuştu.

Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye
Kayseri'de heyelan riskine karşı 8 eve tahliye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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