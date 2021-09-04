Basın Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Sayın Ümit Özer'in gerçeklerden uzak, tamamen soyut ifadelerle kafaları karıştırmayı amaçlayan basın açıklaması karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Sayın Ümit Özer'in gerçeklerden uzak, tamamen soyut ifadelerle kafaları karıştırmayı amaçlayan basın açıklaması karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "gerçekçi, şeffaf, hesap verebilir ve toplumun tüm kesimini kucaklayan yönetim anlayışına karşı kör ve sağır olan CHP İl Başkanı Sayın Ümit Özer, "Herkesi kendi gibi sanma" hastalığının pençesinde kıvranmaya devam etmiş, temsilcisi olduğu siyasi anlayışın en tipik örneklerinden birini daha sergilemiştir. Bizzat kendisi, açıklamasıyla "Şov ve algı oyununun" bir parçası olmuş, rakamlara dayalı olmayan, "dedi ki, demiş ki" türü dedikodu siyasetinin ucuz bir örneğini sergilemiştir.

Her zaman, her şart ve koşulda hizmetin en iyisine layık bildiğimiz kadirşinas Kayseri halkını yanıltmaya çalışan bu anlayışa karşı belki anlayabilecekleri inancıyla bir kez daha rakamlarla cevap vermeyi doğru buluyoruz.

1- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mülkünde kiracı olarak bulunan 670 hemşehrimizden pandemi süreci dolayısıyla bugüne kadar almadığımız kira tutarı 10 milyon 135 bin TL'dir.

2- Kovid-19 döneminde 385 halk otobüsüne hiç çalışılmayan 15 gün için otobüs başına 5 bin TL olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL destek verilmiştir. 2020 yılında yine bilet gelirlerinin dışında otobüs başı aylık 24 bin TL olmak üzere toplam 83 milyon 160 bin TL, 2021 yılı ilk 6 ayında da yine bilet gelirleri dışında otobüs başı aylık 29 bin TL olmak üzere toplam 66 milyon 990 bin TL sağlanmıştır. Otobüsçü esnafına sağlanan toplam destek tutarı ise 152 milyon 150 bin TL'ye ulaşmıştır. Kayseri'ye İstanbul'u örnek gösteren CHP İl Başkanı, maalesef yine cehaletini ortaya koymuş, İstanbul'un 2021 yılı başında devreye aldığı ve toplu ulaşımında örnek gösterdiği "Kilometre bazlı uygulamanın" Kayseri'de 2017 yılından beri uygulandığını ve İstanbul'un Kayseri'yi örnek aldığı gerçeğini her zamanki gibi görmemezlikten gelmiştir.

3- Yeraltı Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Medrese gibi şehrimize mal olmuş değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımız kamuoyunca bilinmektedir. Buralardan aldığımızın 3 katını yine buralara yatırım olarak geri veriyoruz. Yeraltı Çarşısı'nda hali hazırda yürüttüğümüz çalışmanın bedeli 10 milyon TL'dir. Restorasyonunu yaptığımız medresedeki esnaflarımızın yıllarca muadilinin altında bir ücretle dükkanlarda oturmasını göz ardı edip, sırf Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan sözleşmeden kaynaklı kira artışını gündeme getirmek, esnafımızın kira artışını düşürmek için Vakıflar nezdinde yürüttüğümüz görüşmeleri yok saymak, hatta son 1 yıldır esnaftan kira alınmayışını da bilmemezlikten gelmek kelimenin tam anlamıyla insafsızlıktır.

4- Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hızla devam etmekte ve her aşaması kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyu ile defalarca paylaşılan projelerde de tüm detayları açıkça görülmektedir. Yeşili ve çevreyi önemseyen bir anlayışla inşaat alanında azaltmaya giden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 500 bin metrekarelik alanın 300 bin metrekaresini yeşil alan olarak şehre kazandıracak olmasını herkes gördü ama "Görmek istemeyene güneşi bile gösteremezsiniz" misali CHP İl Başkanı göremedi.

5- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlere kaynak oluşturabilmek adına satışa sunduğu parsellerin tamamı satışa sunuldukları tarihlerdeki değerlerinden daha aşağıya satılmamıştır.

6- Toplumun tüm kesimini kucaklayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla iş yapamayan, dükkanlarını açamayan ya da gelir kaybı yaşayan tüm esnafları kucaklamış, esnaf odaları ile yürütülen görüşmeler sonucu yine esnaf odalarının koordinesinde esnaf gruplarına toplam 5 milyon TL tutarında destek sağlamıştır.

7- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP İl Başkanı Sayın Ümit Özer'in sözünü ettiği belediyelerden örnek alacağı bir taraf olmayıp, örnek alınabilecek pek çok uygulaması bulunmaktadır. Kamu kaynaklarını etkin ve yerinde kullanmayı kendisine ilke edinen ve bu şehirde yaşayan her bir bireye karşı sorumluluğunu mali yönetimde de ilk sıralarda tutan bir anlayışla yönetilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurum ya da kişilere ödemelerini hak edilen zaman dilimi içerisinde yapmakta, yatırım ve projelerine son hızla devam etmekte ve "Şehre Hizmet" sevdasıyla emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. .

Kaynak: Habermetre