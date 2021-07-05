KAYMEK, Mostar'da yıl sonu sergisi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYMEK, Mostar'da yıl sonu sergisi açtı

KAYMEK, Mostar'da yıl sonu sergisi açtı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki kursunda yıl sonu sergisi ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki kursunda yıl sonu sergisi ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Büyükşehir İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Yunus Emre Enstitüsü Mostar Müdürü Yunus Dilber ve KAYMEK Mostar Temsilcisi Billur Dilber ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını iletti.

Bundan sonra da kardeş şehir Mostar'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, "Kadim medeniyetimizin kıymetlerinden olan Bosna Hersek ile eğitim, kültür, sanat ve turizm adına ilişkilerimizi karşılıklı geliştireceğiz ve geleceğe birlikte güçlü şekilde yürümek adına faaliyetler yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ise aynı din, kültür ve aynı tarih ortaklığı içinde geleceğe de aynı umutlarla bakan iki toplumun kadim iki şehri arasındaki ilişkinin sıradan bir protokolü aşan değere sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi ziyarete açılırken, kursiyerlere de sertifikaları verildi.

Sergiyi Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de ailesiyle ziyaret etti. Yılsonu sergisini ilgiyle gezen büyükelçi ve ailesi başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bosna Hersek'in Mostar şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilişkileri yoğunlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile bu ilişkilerini pekiştiriyor.

Mostar'da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, buradaki tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, oradaki gençlere bu el sanatlarını öğretmek için mesleki eğitim ve sanat kursları düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ali Babacan Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Civan Canova Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYMEK, Mostar'da yıl sonu sergisi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:01:18. #1.15#

title