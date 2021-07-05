KAYMEK, Mostar'da yıl sonu sergisi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki kursunda yıl sonu sergisi ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki kursunda yıl sonu sergisi ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Büyükşehir İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Yunus Emre Enstitüsü Mostar Müdürü Yunus Dilber ve KAYMEK Mostar Temsilcisi Billur Dilber ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını iletti.

Bundan sonra da kardeş şehir Mostar'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, "Kadim medeniyetimizin kıymetlerinden olan Bosna Hersek ile eğitim, kültür, sanat ve turizm adına ilişkilerimizi karşılıklı geliştireceğiz ve geleceğe birlikte güçlü şekilde yürümek adına faaliyetler yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ise aynı din, kültür ve aynı tarih ortaklığı içinde geleceğe de aynı umutlarla bakan iki toplumun kadim iki şehri arasındaki ilişkinin sıradan bir protokolü aşan değere sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi ziyarete açılırken, kursiyerlere de sertifikaları verildi.

Sergiyi Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de ailesiyle ziyaret etti. Yılsonu sergisini ilgiyle gezen büyükelçi ve ailesi başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bosna Hersek'in Mostar şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilişkileri yoğunlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile bu ilişkilerini pekiştiriyor.

Mostar'da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, buradaki tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, oradaki gençlere bu el sanatlarını öğretmek için mesleki eğitim ve sanat kursları düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin