Kayapınar Film Günleri'nin gala gecesi yapıldı

Kayapınar Belediyesi tarafından "Diyarbakır temmuzda bir başka güzel" sloganı ile "1. Kayapınar Film Günleri" başladı.

Kayapınar Belediyesi tarafından "Diyarbakır temmuzda bir başka güzel" sloganı ile "1. Kayapınar Film Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gala gecesine, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Film günlerine davet edilen ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristlerin kırmızı halı üzerinden alana geçişinin ardından başlayan gala gecesinde, Kayapınar Belediyesi korosu tarafından Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Koç, yaptığı konuşmada, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır'ın büyük bir kültürel zenginliğe sahip olarak tarihin her döneminde birçok önemli şahsiyet yetiştirdiğini, önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu söyledi.

Kayapınar Film Günleri kapsamında 5-11 Temmuz'da 10 filmi birlikte izleyip, çok kıymetli yönetmenler ve oyuncularla bir araya gelme şansı yaşanacağını dile getiren Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız. Salgın nedeniyle hayatı eksik yaşadığımız bir dönemden sonra ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize sizlerle birlikte böylesi güzel bir programla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin