Kavga Büyüyor! Fazıl Say'dan Hakan Hatipoğlu'na Tepki: Her Konuda Ajitasyon

Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın, Survivor ile ünlenen Hakan Hatipoğlu'nu tanımayarak "Ne işle uğraşıyorsunuz?" sorusu sonrasında "Dünyaca ünlü bir sanatçı olmayabilirim ama insanım" cevabı veren Hatipoğlu ile Fazıl Say arasında sular durulmuyor. Fazıl Say, Instagram'dan yaptığı açıklamada, Hatipoğlu'nın ajitasyon yaptığını yazarak, bahsi geçen programları hiç izlemediğini açıkladı.

"O PROGRAMLARI HİÇ SEYRETMEDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, "Her konuda ajitasyon, "ne işle uğraşıyorsun?" sorusuna bile "ben iyi bir insanım sen kötü insansın" cevabını patlatıyor...Merak ediliyorsa; son olarak, o bahsi geçen tv programlarını ben seyretmedim hayatımda, zaten çok az tv seyrederim.. Hatta, merak bile etmedim o programları" yazdı.

Hakan Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda "Fazıl Bey'in bu soruyu normalce sorduğunu düşünmüyorum" diyerek, Fazıl Say'ın kasten sorduğunu ima etmişti.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

"VAR MISIN YOK MUSUN" İLE ÜNLENDİ

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. Oldu. Yarışmadan sonra ise TV8'de yayınlanan çeşitli programlarda yorumculuk ve sunuculuk yapmıştır.

MİLLİ SU TOPU SPORCUSU

Hakan Hatipoğlu, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştı.

FAZIL SAY KİMDİR?

Fazıl Say, 14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası, yazar ve müzikolog Ahmet Say, annesi Eczacı Gürgün Say'dır. Dudak damak yarığı ile dünyaya gelen Say, bebeklik döneminde bir ameliyat geçirdi ve yarık dudağı dikildi. Doktorunun üflemeli çalgı çalması önerisi üzerine melodika çalmaya başladı.

4 YAŞINDAYKEN PİYANOYA BAŞLADI

Dört yaşında piyanoya başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987'de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.

KITALARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein'ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen "Patara" adlı bale müziği vardı.

DÜNYACA ÜNLÜ FİLARMONİ ORKESTRALARI EŞLİĞİNDE KONSER VERDİ

Fazıl Say, kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu. Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say'ın, Türk saz şairi Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükseldi. 2008 yapımı Sivas '93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.

KÜLTÜR ELÇİSİ SEÇİLDİ

Fazıl Say, şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıttı. İlk Şarkılar (2013) ve Yeni Şarkılar albümleri bu ilginin bir ürünüydü. Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer aldı ve ikili hem Türkiye'de hem de birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu'nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini vermiş, Ankara'da Bilkent Odeon Konser Salonu'nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendirmiştir. Fazıl Say, 2008'de Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanıyla görevlendirildi.