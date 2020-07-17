Katliam 4 nedir? Katliam 4 rap şarkısı sözleri - Katliam 4 şarkısını kimler söylüyor?
Rap dünyasının yakından takip ettiği Massaka'nın yeni projesi Katliam 4 parçası nihayet izleyicilerle buluştu. Youtube'da dinlenme rekorları kıran Katliam 4 rap şarkısının sözleri haberimizde.
Massaka'nın önderliğinde Katliam rap şarkısı serisi tüm hızıyla devam ediyor. En son Katliam 3 parçasıyla milyonlarca dinlenme almıştı. Şimdi ise Katliam 4 çıktı. Üstelik 2 farklı bölümle karşımıza çıktı. Katliam 4 episode 1 ve Katliam 4 episode 2 şeklinde 2 bölümden oluşmaktadır. Katliam 4'ün 2. kısmı Diablo63 ile başlıyor.
KATLİAM 4 ŞARKI SÖZLERİ
Anıl Piyancı sözleri:
Yine giriş Piyancı'da
Yakıyo'du fitili
Basıyordu stili
Bass çakıyo'du frikik
Katliam başı sonu bi' film
Gel yaşıyoruz, bitirip der: "Yapıyoruz bu işi."
Yapıyoruz bu işi
Batı ve doğu ruh eşi
Hip-Hop okulu bu rejim
Aşıyo' seni bu eşik
Severim Rus'u bi' de ruleti
Kusuyo' gibi bu herif
Pusuyo' musun pu ezik
Çevirdiniz arkamızdan onca iş
Bi' gün döner demiştim size geri
Yavaş yavaş bak fire verin
Yılların kültürü Hip-Hop
Sokaklar dile gelir
Bak artık bire biriz
Yok kral ne de vezir
Killa Hakan sözleri:
Bu bir Master plan
Street bloody clan
Kafan kırılır error
Estirme lan terror
Burası benim Kiez'im ghetto
Herkesin kolunda tattoo
Kreuzberg City mod
City of god
Gece-gündüz ben sokağa yakınım
Psikopat takımım baksın
Blood in blood out
Kan içeri ya da dışarı aksın
Savaş...
Dökülecek kan dökülsün
Damlasın yavaş yavaş
Yapışalım...
Gelin, ay ışığı altında ölene kadar kapışalım
Eypio sözleri:
Davar n'aber be, bizde uçak savar
Titanikler batar sonra dolar filikalar
Sakın kalkmasın götün
Güneş bile batar
Bu oyunu boz'cak oğlum emmioğlum Tatar
Aman ay, depremde kırıl'cak mı fay?
Kurtova'ya indi çünkü bugün Dolunay
Attan önce tay ve de Çernobil'de çay
Düştük, mezarlıklar var bur'da sanmasın Dubai
Hidra sözleri:
Bir adım var, planım yok
Yürüdüm kaç bin adım yol
Çürütür kalp, büyütür yol
Bırakıp kaç, büyünüz yok
Silah Hip-Hop, viralin boş
Sapa bir yol, bi' lahit var
Favorin kim? Mos Def, Big Pun, Nas, Em, Jay, B.I.G., Pac bi' de Hidra!
Takip eden bilir, 10 seneden beri daha diri gelmedi hiçbiri
Ben gibi tahammül ederseniz arif olursunuz, adi efendiniz
Tahmin eder ki bi' silahım var, adı Rap
Dile geldi mi mermilerim yok kaçacak yeriniz
Yak beni bakire rahibeler gibi, korkma!
Yener Çevik sözleri:
Ben küçümsediğin küçük esnaf
Sen büyük restoran, camında yazar ''İflas''
Bize beş Nas, beş Felak yolla cano
Canı yanan illa bi' şeyleri yakacak babo
Biz Dadaloğlu, sana iş koyduk Rambo
Sanayi Doğan, Şahin, parçalanmış Lambo
Mobese görmesin, çek sağa yanyol
Ayılar ikindide kalkar, artık bize bal bol
Selo sözleri:
Adaletin emaneti kansız kancığın belinde
Mevzu zamanı bak, acı kalır yerinde
Siktiğimin amcığı sanal abilik peşinde
Rap'in sancağı Selo manyağının elinde
Onurumdu, omzumda duran müzik seti
Beni diri tutan ritimdi, müzik sesi (Müzik sesi)
Kuşandığım Mavzer'in Kasaturası, mermisi
Saplanır, parçalar, açar göğüs kafesini
Joe Young sözleri:
I'ma put two through your SWAT suit
One through your Red Bush
Potato on the burning for the Rap school
I'm that bull
Boys singing to police
Get ready to queue, you already fool
Your bitch already knew, money in the bank
Ride dirty with my woes paying you
All medical, no Grey Goose
Acting like my shit loose
Cold facts, we can flip to a whole another page and a whole another age
Massaka sözleri:
Boşalt arazi
Rap'im çok asabi
Massaka assassin
Oyunlar başlasin
Thirty-six, yabani
Kanun yok, anarşi
Bu dünya hayali
Okyanus masmavi
Yi-yine katliam
Başlar yine vardiyam
Rastla benim baskıya
Rap mi? Al askıya
Piyasa da biziz aslında
Sokağa yedirin basınla
Karakter iki, asılgan
Şeytanı kovdum başımdan
Diablo63 sözleri:
Ehh, ölmedim bak piçko
Aşofman altı pistol
Ateş üstü oyna bur'da risko
Ehh, ehh
Bağcıklarını sıkı bağla şişko
Magazin, medya basın
Diablo harbi psiko
Ah kalbim, hayat beni zorla
Buraya itti, yine zorla
Yine seyhat, yine tonlar
Cennetin yolunu bana sorma
Tankurt Manas sözleri:
Pozum PP mori değil mi?
Piri benim, E.T. gibi bur'dan değilim
Ver, beat'i bi' bindiğim gibi TT olabilir bak hit'im
Dipdiriyim benim bitmedi pilim
Değerimi bil demem ille de "Bu da binde birim" çok kinim
Kilidini kırdım dilin
Bir ilk bu, lirikle driftim iyi mi?
Dellenmemeli mi Mic'daki Tan
Gene açtı ve tahtına taktı bi' fark
Ama farklı bi' taktik, ataktaki tam takım
Aklıma tap tabi, Tan dominant
Yok, yok
Yok, yok, yok, yok, yok benim ittifakım
Dilimin çoktan çözdüm bağını
Veri tabanıma dolu kelime depolu
Bırak işi bilene ve çek parmağını
Cash Flow sözleri:
Lucifer, biz sokaklardayız 1-0
Kısır döngü çatışması
Olayların yatışması
Uzun sürer vicdansızların atışması
Doçkayla bixiyle ateş nasıl
Katliam'ım harikasın
Düşmanların hali nasıl?
Halüsinasyon yok ama
Şapkadan çıkan bir asıl
Kardeşlere franchising, ama nasıl
Kimse boşuna kasılmasın
Tecavüzcü sapıkları asın, asın, asın, asın
Tepki sözleri:
Ellerini çek
Kan lekesi değil Fettfleck
İtfaiyeye destek ol, eskilere respect
Ortam uğruna peşkeş çekip düştüğün keşfet
Dolu sonun ya checkmate ya katliamla dehşet
S***mde değil sevmek, tek işim üretmek
Zindan olsa Rap, yerim bi' ömür müebbet
Kap'şonunu çek, sokaklarına düş ekle
Aynı Biggie Smalls gibi Tep
TekMill sözleri:
Katliam anı, yine başım dertte
Ne hayat sigortası, ne di'yon abim sen?
Aşık Veysel gibi kör olsam daha iyi
Görmek istemiyorum bu sahte ***
Leyla ile Mecnun'un hikayesi yok bur'da
Mahallemin kötü çocukları yine pop yapıp
Arkamdan konuşup, yüzüme güler
Bi' disstrack yapsam hemen bana küser
Canbay - Wolker sözleri:
Çektik cefa, dinledik Sago-Ceza
Etnik fatal, başarı göze batar (Prr)
Tarama kalaşı tat yalanı bir deli panik atakım
Bir gece gelirim adamın evinin önüne olurum karabasan
Çok çektik gezdik bana Bağcılar efektif
Yo, flex bitch var teknik
Beni bulamaz etek tim
Katil ol git maske tak
İstanbul, Berlin, ''Was geht ab?''
Küçükken Danzel ''Pump It Up''
You got this homie level up
KATLİAM 4 ŞARKISINDA KİMLER VAR?
Şarkıyı toplamda 13 farklı kişi söylemektedir. Bu kişilerin isimleri şu şekildedir:
Massaka
Anıl Piyancı
Killa Hakan
Eypio
Hidra
Yener Çevik
Selo
Joe Young
Diablo63
Tankurt Manas
Cash Flow
Tepki
TekMill
Canbay
Wolker