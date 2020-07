Katliam 4 nedir? Katliam 4 rap şarkısı sözleri - Katliam 4 şarkısını kimler söylüyor? Rap dünyasının yakından takip ettiği Massaka'nın yeni projesi Katliam 4 parçası nihayet izleyicilerle buluştu. Youtube'da dinlenme rekorları kıran Katliam 4 rap şarkısının sözleri haberimizde.

Massaka'nın önderliğinde Katliam rap şarkısı serisi tüm hızıyla devam ediyor. En son Katliam 3 parçasıyla milyonlarca dinlenme almıştı. Şimdi ise Katliam 4 çıktı. Üstelik 2 farklı bölümle karşımıza çıktı. Katliam 4 episode 1 ve Katliam 4 episode 2 şeklinde 2 bölümden oluşmaktadır. Katliam 4'ün 2. kısmı Diablo63 ile başlıyor.

KATLİAM 4 ŞARKI SÖZLERİ

Anıl Piyancı sözleri:

Yine giriş Piyancı'da

Yakıyo'du fitili

Basıyordu stili

Bass çakıyo'du frikik

Katliam başı sonu bi' film

Gel yaşıyoruz, bitirip der: "Yapıyoruz bu işi."

Yapıyoruz bu işi

Batı ve doğu ruh eşi

Hip-Hop okulu bu rejim

Aşıyo' seni bu eşik

Severim Rus'u bi' de ruleti

Kusuyo' gibi bu herif

Pusuyo' musun pu ezik

Çevirdiniz arkamızdan onca iş

Bi' gün döner demiştim size geri

Yavaş yavaş bak fire verin

Yılların kültürü Hip-Hop

Sokaklar dile gelir

Bak artık bire biriz

Yok kral ne de vezir

Killa Hakan sözleri:

Bu bir Master plan

Street bloody clan

Kafan kırılır error

Estirme lan terror

Burası benim Kiez'im ghetto

Herkesin kolunda tattoo

Kreuzberg City mod

City of god

Gece-gündüz ben sokağa yakınım

Psikopat takımım baksın

Blood in blood out

Kan içeri ya da dışarı aksın

Savaş...

Dökülecek kan dökülsün

Damlasın yavaş yavaş

Yapışalım...

Gelin, ay ışığı altında ölene kadar kapışalım

Eypio sözleri:

Davar n'aber be, bizde uçak savar

Titanikler batar sonra dolar filikalar

Sakın kalkmasın götün

Güneş bile batar

Bu oyunu boz'cak oğlum emmioğlum Tatar

Aman ay, depremde kırıl'cak mı fay?

Kurtova'ya indi çünkü bugün Dolunay

Attan önce tay ve de Çernobil'de çay

Düştük, mezarlıklar var bur'da sanmasın Dubai

Hidra sözleri:

Bir adım var, planım yok

Yürüdüm kaç bin adım yol

Çürütür kalp, büyütür yol

Bırakıp kaç, büyünüz yok

Silah Hip-Hop, viralin boş

Sapa bir yol, bi' lahit var

Favorin kim? Mos Def, Big Pun, Nas, Em, Jay, B.I.G., Pac bi' de Hidra!

Takip eden bilir, 10 seneden beri daha diri gelmedi hiçbiri

Ben gibi tahammül ederseniz arif olursunuz, adi efendiniz

Tahmin eder ki bi' silahım var, adı Rap

Dile geldi mi mermilerim yok kaçacak yeriniz

Yak beni bakire rahibeler gibi, korkma!

Yener Çevik sözleri:

Ben küçümsediğin küçük esnaf

Sen büyük restoran, camında yazar ''İflas''

Bize beş Nas, beş Felak yolla cano

Canı yanan illa bi' şeyleri yakacak babo

Biz Dadaloğlu, sana iş koyduk Rambo

Sanayi Doğan, Şahin, parçalanmış Lambo

Mobese görmesin, çek sağa yanyol

Ayılar ikindide kalkar, artık bize bal bol

Selo sözleri:

Adaletin emaneti kansız kancığın belinde

Mevzu zamanı bak, acı kalır yerinde

Siktiğimin amcığı sanal abilik peşinde

Rap'in sancağı Selo manyağının elinde

Onurumdu, omzumda duran müzik seti

Beni diri tutan ritimdi, müzik sesi (Müzik sesi)

Kuşandığım Mavzer'in Kasaturası, mermisi

Saplanır, parçalar, açar göğüs kafesini

Joe Young sözleri:

I'ma put two through your SWAT suit

One through your Red Bush

Potato on the burning for the Rap school

I'm that bull

Boys singing to police

Get ready to queue, you already fool

Your bitch already knew, money in the bank

Ride dirty with my woes paying you

All medical, no Grey Goose

Acting like my shit loose

Cold facts, we can flip to a whole another page and a whole another age

Massaka sözleri:

Boşalt arazi

Rap'im çok asabi

Massaka assassin

Oyunlar başlasin

Thirty-six, yabani

Kanun yok, anarşi

Bu dünya hayali

Okyanus masmavi

Yi-yine katliam

Başlar yine vardiyam

Rastla benim baskıya

Rap mi? Al askıya

Piyasa da biziz aslında

Sokağa yedirin basınla

Karakter iki, asılgan

Şeytanı kovdum başımdan

Diablo63 sözleri:

Ehh, ölmedim bak piçko

Aşofman altı pistol

Ateş üstü oyna bur'da risko

Ehh, ehh

Bağcıklarını sıkı bağla şişko

Magazin, medya basın

Diablo harbi psiko

Ah kalbim, hayat beni zorla

Buraya itti, yine zorla

Yine seyhat, yine tonlar

Cennetin yolunu bana sorma

Tankurt Manas sözleri:

Pozum PP mori değil mi?

Piri benim, E.T. gibi bur'dan değilim

Ver, beat'i bi' bindiğim gibi TT olabilir bak hit'im

Dipdiriyim benim bitmedi pilim

Değerimi bil demem ille de "Bu da binde birim" çok kinim

Kilidini kırdım dilin

Bir ilk bu, lirikle driftim iyi mi?

Dellenmemeli mi Mic'daki Tan

Gene açtı ve tahtına taktı bi' fark

Ama farklı bi' taktik, ataktaki tam takım

Aklıma tap tabi, Tan dominant

Yok, yok

Yok, yok, yok, yok, yok benim ittifakım

Dilimin çoktan çözdüm bağını

Veri tabanıma dolu kelime depolu

Bırak işi bilene ve çek parmağını

Cash Flow sözleri:

Lucifer, biz sokaklardayız 1-0

Kısır döngü çatışması

Olayların yatışması

Uzun sürer vicdansızların atışması

Doçkayla bixiyle ateş nasıl

Katliam'ım harikasın

Düşmanların hali nasıl?

Halüsinasyon yok ama

Şapkadan çıkan bir asıl

Kardeşlere franchising, ama nasıl

Kimse boşuna kasılmasın

Tecavüzcü sapıkları asın, asın, asın, asın

Tepki sözleri:

Ellerini çek

Kan lekesi değil Fettfleck

İtfaiyeye destek ol, eskilere respect

Ortam uğruna peşkeş çekip düştüğün keşfet

Dolu sonun ya checkmate ya katliamla dehşet

S***mde değil sevmek, tek işim üretmek

Zindan olsa Rap, yerim bi' ömür müebbet

Kap'şonunu çek, sokaklarına düş ekle

Aynı Biggie Smalls gibi Tep

TekMill sözleri:

Katliam anı, yine başım dertte

Ne hayat sigortası, ne di'yon abim sen?

Aşık Veysel gibi kör olsam daha iyi

Görmek istemiyorum bu sahte ***

Leyla ile Mecnun'un hikayesi yok bur'da

Mahallemin kötü çocukları yine pop yapıp

Arkamdan konuşup, yüzüme güler

Bi' disstrack yapsam hemen bana küser

Canbay - Wolker sözleri:

Çektik cefa, dinledik Sago-Ceza

Etnik fatal, başarı göze batar (Prr)

Tarama kalaşı tat yalanı bir deli panik atakım

Bir gece gelirim adamın evinin önüne olurum karabasan

Çok çektik gezdik bana Bağcılar efektif

Yo, flex bitch var teknik

Beni bulamaz etek tim

Katil ol git maske tak

İstanbul, Berlin, ''Was geht ab?''

Küçükken Danzel ''Pump It Up''

You got this homie level up

KATLİAM 4 ŞARKISINDA KİMLER VAR?

Şarkıyı toplamda 13 farklı kişi söylemektedir. Bu kişilerin isimleri şu şekildedir:

Massaka

Anıl Piyancı

Killa Hakan

Eypio

Hidra

Yener Çevik

Selo

Joe Young

Diablo63

Tankurt Manas

Cash Flow

Tepki

TekMill

Canbay

Wolker