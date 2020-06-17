Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı

Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı 18 yıl boyunca yakalanma korkusuyla evlenmeyip hiç resmi işlem yaptırmadı Antalya'da 18 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı ehliyet değiştirmek için verdiği parmak iziyle yakalandı Jandarmanın 3 ay teknik ve fiziki...

17.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:32

Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı

18 yıl boyunca yakalanma korkusuyla evlenmeyip hiç resmi işlem yaptırmadı

Antalya'da 18 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı ehliyet değiştirmek için verdiği parmak iziyle yakalandı

Jandarmanın 3 ay teknik ve fiziki takibe aldığı katil zanlısı suçunu itiraf etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı, ehliyet değiştirmek isteyince jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. 18 yıldır yakalanma korkusuyla hiç evlenmeyen resmi bir kuruma uğramadığı belirlenen cinayet zanlısının, 2019 yılında ehliyetini değiştirmek için parmak izi verdiği, parmak izinin olay yerinde camdaki parmak iziyle uyuşması üzerine 3 aydır fiziki ve teknik takibe alındığı bildirildi. Şüpheli ise ifadesinde, hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını belirtti.

Site bekçisini bıçaklayarak öldürdü

Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir köyünde bulunan Nazar Siteleri'nin bekçisi Mehmet Arslan (50), 7 Ocak 2002 tarihinde sabah saatlerinde boğazı kesilerek öldürülmüş ve kafası plaja gömülmüş şekilde bulundu.Jandarma, bölgede yaptığı araştırmada bir villanın pencere macunlarının bıçakla kazındığını ve camının kırıldığını tespit etti. Sabaha karşı işlendiği zannedilen cinayet, site bekçisi Mehmet Arslan'ın sabah evine gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Mehmet Arslan'ın oğlunun gündüz görevi devralan site bekçisi ile bölgede yaptığı arama sırasında Mehmet Arslan'ın cesedi, plajda kafası kuma gömülmüş ve üzeri çalılarla örtülmüş halde bulundu. Arslan'ın 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Hırsızlık suçundan yakalanan şahıs cinayeti işlediğini söyledi

Olaydan bir süre sonra hırsızlık suçundan yakalanan İsmail A. isimli şahsın parmak izi, cinayet mahallindeki bir camdaki parmak iziyle uyuşmuş, Akdağ, jandarmadaki sorgusunda cinayeti 2 kişiyle birlikte işlediklerini söylemiş, verdiği isimlerden birisinin olay tarihinde cezaevinde olduğu anlaşılırken diğer isimde bir şahsa rastlanamamıştı. İsmail A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 7 yıl hapis yattıktan sonra akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor almış ve hapisten çıkmıştı. İsmail A.'nın halen bir başka olaydan dolayı cezaevinde olduğu bildirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Çenger Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, 18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini ortaya çıkardı. JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip ve Çenger Jandarma Karakolu ekipleri birlikte yaptıkları 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda cinayetin failinin Ahmet Ünal olduğunu belirledi.

Parmak izi verdi

2019 yılında ehliyet değiştirmek için parmak izi veren Ahmet Ünal isimli şahsın parmak izinin, 2002 yılında Mehmet Ali Arslan'ın öldürüldüğü yerde bir daireden sökülen camdaki parmak iziyle uyuşması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli Ünal'ın, 2002 yılından bu yana hiçbir kamu kuruluşunda işlem yaptırmadığı belirlendi.

"Evlenmedim, yakalanma korkusuyla kamu kurumunda işlem yaptırmadım"

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Ahmet Ünal, uzman ekip tarafından alınan ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Şüpheli olay olduğu gecesi çok alkol aldığını, tartıştığı Mehmet Ali Arslan'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla, Mehmet Ali Arslan'ı öldürdüğünü anlatan Ahmet Ünal, cesedi sahile taşıyarak kuma gömdüğünü söyledi. Şüpheli, bu olaydan kimseye bahsetmediği gibi hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını belirtti.

Ahmet Ünal, itiraflarının ardından cumhuriyet savcısının da katıldığı ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yer göstermede cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet Ünal, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu yapılan Ahmet Ünal, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti Haber
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Kemal Sunal Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Katil zanlısı 18 yıl kaçtı, ehliyet değiştirmek isteyince yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 00:38:24. #1.15#
title