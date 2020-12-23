Katarsis sunucusu Gökhan Çınar kimdir? Exxen Katarsis sunucusu Psikolog Gökhan Çınar kaç yaşında, nereli?

Youtube'a yüklediği Katarsis programıyla gündem olan ve çok izlenen Katarsis programının başarılı psikoloğu Gökhan Çınar kimdir?

Gökhan Çınar, Youtube'da birçok ünlü isimle ve hayat hikayesini milyonlarla paylaşmak isteyen sıradan insanlarla sohbet havasında gerçekleştirdiği Katarsis adlı programla popüler hale geldi. Ancak o yıllardır müzikle birlikte evlere konuk olmuş bir isim. Psikolog Gökhan Çınar kimdir?

GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

Katarsis sunucusu Psikolog Gökhan Çınar, İstanbul'da dünyaya geldi. Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladığı yıl klinik psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi sürerken ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nevroz ve psikoz servislerinde staj gördü.

10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri kongresine katıldı. Türk Psikologlar Derneği'nde "Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında süpervizyon almayı sürdürdü. Öte yandan aynı dönemde bireysel psikanalizinden geçmeye başladı. Ardından EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlayarak travmatik yaşam deneyimleri sonrasında psikoterapi müdahalelerinde çalışmalarını devam ettirdi.

Katarsis sunucusu Psikolog Gökhan Çınar kimdir?Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algılama testinin uygulamasında yetkin hale geldi. Türk Psikologlar Derneği'nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam eden Gökhan Çınar, 12 yaşından itibaren çocuk programlarıyla medyanın çeşitli alanlarında çalışmalar yürütmeye başladı. Ayrıca çeşitli radyo, televizyon ve dergilerde programcı, genel yayın müdürü ve yazar olarak görev aldı. Psikolog olarak mesleğine devam ederken medya çalışanlarına yönelik semineler düzenledi.

İz bırakan sanatçılarla "Müzik ve Psikoloji" başlığı altında yaptığı röportajlar aylık bir dergide ve çeşitli radyolarda yayımlandı. Radyo ve televizyon sektöründe çalışmalarına devam eden Çınar, gençlere, ailelere, eğitim kurumlarına, spor kulüplerine yönelik "Ergenlikte Motivasyon", "Ergen Annesi Olmak", "Ergenin İç Dünyası" başlıklı birçok eğitim ve seminerde konuşmacı, eğitimci, koordinatör ve danışman olarak görev almıştır.

Keşif Psikoloji ve Eğitim Merkezi'nde ve SizDrama Sanat, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde çocuk ve ergen psikoloğu olarak çalışmalarını yürüten Gökhan Çınar, eğitim kurumlarına, çocuk ve ergenlerle ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına, gençlerle ilgili mesleki yönelim eğitimlerine proje hazırlıyor ve uzman psikologlarla birlikte uyguluyor. Ayrıca Oyun Terapileri Derneği'nin kurucu üyelerinden biridir.

16 yıldır klinik psikolog olarak çalışan Çınar, JoyTürk'ün radyo müdürlüğünü üstlendi, JotTürk Akustik, Rubato, Taksim Trio gibi akustik çalışmaların fikir üreticisi ve yapımcısı olarak görev yaptı.

2018 yılında insan üzerine denemelerin yer aldığı ''Geçecek mi?'' adlı kitabı kaleme aldı. Yaklaşık iki yıldır Youtube üzerinden Katarsis adlı bir sohbet programı yapıyor.

Ünlü psikolog Çınar, kendisi gibi psikoterapist Berrak Artemiz ile evli ve bir de çocukları bulunuyor.