Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Selin vurduğu Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, günün ağarmasıyla bölgeden felaketin vahametini gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Akıntıya daha fazla direnemeyen bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada da paylaşılan videoyu izleyenler dehşete kapıldıklarını ifade ediyor.

Karadeniz'de salı gününden beri etkili olan yağışlar bölgeye adeta felaketi yaşattı. Baskınlar nedeniyle onlarca ev su altında kalırken, vatandaşlar da güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor. Ekiplerin ve vatandaşların mücadele ettiği felaketten acı haberler de art arda geliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sel sularının teslim aldığı Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, sayının daha da yükselebileceği ve kayıpların olduğu öne sürüldü. Şehirde yaşanan felaketin bilançosu ise asıl gün ağarınca belli oldu. Bozkurt ilçesinde dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görülürken, havadan görüntülenen ilçede yerle bir olan binaların görüntüsü izleyenleri kahretti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

KASTAMONU'DA BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

Sabah saatlerinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görüntülenen yerle bir olmuş bir binanın yıkıldığı anlara ilişkin video da ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydettiği görüntülerde, suların paramparça ettiği binanın ayakta daha fazla duramayıp çöktüğü anlar yer aldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
HASAN TOMBUL: Allah yar ve yardımcınız olsun.Acılarınız acılarımızdır.çok üzüldük,hep beraber elele bu acıları saralım,bu hepimizin ortaklaşa üstesinden geleceğemiz günlerdir.Allah yakınlarını kaybedenlerede sabırlar versin.
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