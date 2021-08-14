Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

CAN KAYBI 36'YA YÜKSELDİAFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 36'YA YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

KURTARDIĞI ELİF'İN AİLESİYLE BİRLİKTE SELE KAPILDIBu arada, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir'in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı. Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi. Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Nursima ÖZONUR/KASTAMONU,


Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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