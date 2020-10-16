Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak

16.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:17
Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak

KASTAMONU Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 34 bin 285 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Thanasimus formicarius' böceği, ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olan tüm kabuk böceklerine karşı ormanlara bırakıldı.

KASTAMONU Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 34 bin 285 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Thanasimus formicarius' böceği, ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olan tüm kabuk böceklerine karşı ormanlara bırakıldı.

Kastamonu'da, Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda ormanlara zarar veren kabuk böceklerine karşı 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Thanasimus formicarius' böceği üretildi. Üretilen 34 bin 285 böcek, Bölge Müdürlüğüne bağlı Azdavay, Kastamonu, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde kabuk böceği zararı olan bölmelere bırakıldı.

'KABUK BÖCEKLERİNİN ZARAR YAPTIĞI BÖLMELERE BIRAKILDI'

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kabuk böceklerinin ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olduğu belirtilerek, "Çam ve Göknar ormanlarında zarar yapan Pityokteines curvidens (Göknar Büyük kabuk böceği) Cryphalus piceae (Göknar küçük kabuk böceği) İps sexdentatus (On iki dişli çam kabuk böceği) İps acuminatus'e (Altı dişli çam kabuk böceği) karşı biyolojik mücadele kapsamında, laboratuvar şartlarında üretilen, avcı böcek Thanasimus formicariusun ergin ve larvaları kabuk böceklerinin zarar yaptığı bölmelere bırakılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Üretilen 34 bin 285 terminatör böcek, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Azdavay, Kastamonu, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde kabuk böceği zararı olan bölmelere bırakılmış olup biyolojik mücadele çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak
Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak
Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ercan Kesal Sadri Alışık Yavuz Bingöl Okan Bayülgen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Türk Ekim İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 10:22:32. #1.15#
title