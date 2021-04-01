Kastamonu'da iki köy daha karantinaya alındı
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Kastamonu'da iki köy daha karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da iki köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde iki köy artan vakalar sebebiyle karantinaya alındı.

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde iki köy artan vakalar sebebiyle karantinaya alındı. Ayrıca Taşköprü'de de bir okulda korona virüs vakası görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, ilçeye bağlı Yukarımescit ve Aşağımescit köylerinde yaşanan hızlı vaka artışı nedeniyle 10 gün süre ile karantina altına alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekiplerinin, Yukarımescit köyüne gerekli durumlarda Haskavak Köyü çıkışından kolluk kuvvetleri denetiminde kapalı olacak şekilde, Aşağımescit köyüne ise Kayran köyü girişi kapatılarak kontrollerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Taşköprü'de Seka İlk ve Ortaokulu da karantinaya alındı

Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren Seka İlk ve Ortaokulu'nda 3 personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda, Seka İlkokulunda ve Ortaokulunda uzak eğitime geçme kararı alındı. 3 personelin Covid-19 testi pozitif çıkması sonucunda okulda 10 gün süreliğine eğitime ara verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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