KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydıKASTAMONU'da katıldığı bir programda konuşan Prof. Dr.

Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı

KASTAMONU'da katıldığı bir programda konuşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bilimde, sanatta, kültürde Türkiye'yi aşan iddialara sahip olacaksınız. Aynı Fuat Sezgin gibi. Fuat Sezgin dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı" dedi.

İnebolu Belediyesi'nce, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' kapsamında, 25 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda 'Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz ve İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları' konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgün, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

'FUAT SEZGİN HAYATINI BİLİME ADADI'

Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin'in, herhangi bir dilde araştırma yapacağı zaman o dili öğrendiğini ve 20'nin üzerinde dilde okuyup, araştırma yaptığı bilgisini verdi. Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Hayatlarınızı inandığınız davalar için vakfedin, feda edin. Hayatlarınızı sadece zevk, sefa, zenginlik, makam, iş güç için harcamayın. Muhakkak dert edindiğiniz, vatansa vatan, insanlığa hizmetse hizmet, ilimse ilim, bilimse bilim, bir şey olsun. İnanarak, dertlenerek hayatımızı vakfedeceğimiz amaçlarımız olsun. Fuat Sezgin hayatını bilime adadı. Müslümanların bilim tarihindeki yerini Batılılara, bütün dünyaya ve Müslümanlara anlatmaya çalıştı. Bunu, Müslümanlar bu eziklikten kurtulsun, kendilerine güvensin diye yaptı. Ecdadımız Batı'nın fersah fersah önündeydi, çalışırsak yine önünde oluruz. Dünyada ilimde, bilimde Müslümanların yine en önde olacağını kanıtlamak için çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

'BU MEMLEKETİN AYDINLARI BİLE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE GİRDİLER'

Bilal Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, "Biz, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettik, Balkan savaşlarında kaybettik. 20 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye geriledik ve bunun sonucunda aslında bir travma yaşadık. Batı endüstride, sanayide, ekonomide ve bilimde ilerledikçe biz kendimizi daha da komplekse kaptırdık. Biz yapamayız demeye başladık, biz batılardan öğrenmezsek, batılarla yarışamazsak, batılılar gibi olmazsak asla ilerlemeyiz diye düşündük. Hatta bu memleketin aydınları bile aşağılık kompleksine girdiler. Bu ülkede aydın geçinen, entelektüel diye kendini tanımlayıp 'keşke Hristiyan olsaydık böyle geri kalmazdık' diyenler oldu. 'Kabe onların olsun Anıtkabir bize yeter' deyip inancımızı aşağılayanlar, sapla samanı karıştıranlar oldu" diye konuştu.

Erdoğan, 17 yıldır ülkenin inancıyla, maneviyatıyla kavgalı olmayan bir iktidarın Türkiye'yi yönettiğini belirterek, şöyle devam etti:

İNSAN KALBİNDEKİ İNANCIYLA YOBAZ OLMAZ, KAFASINDA YOBAZ OLUR'

"Bu dönemde ekonomi büyüdü, gecikmiş hizmetler yerine getirildi. Bilimde önemli atılımlar yapılmaya başlandı. Hep 'bu dindar insanlar yobazdır, ilimde fende gericidir, geri kalırlar' diyorlardı. Suriye'de verilen mücadelede bize sahada üstünlük kazandıran silahlı hava araçlarını yapan mühendisler namazında niyazında inançlı insanlar. Hani bunlar dünyanın gerisinde kalmıştı, hani bunlar yobazdı? Demek ki yobazlık kafada. İnsan kalbindeki inancıyla yobaz olmaz, kafasında yobaz olur. Siz kafanızda yobaz olmayın. Aslanlar gibi imanınız, inancınız olsun. Kafanızda da 'ben dünyada iddia sahibi olacağım' diyeceksiniz."

'FUAT SEZGİN DÜNYA ÇAPINDA KENDİNİ İSPAT ETMİŞ BİLİM ADAMIYDI'

Bilal Erdoğan, öğrencilere bilimde, sanatta, kültürde Türkiye'yi aşan iddialara sahip olmaları gerektiğini tekrarlayarak, "Aynı Fuat Sezgin gibi. Fuat Sezgin dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı. Sizler de öyle olacaksınız. 'Benim imkanlarım buna yetmez' demek yok." dedi.

Konuşmaların sonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve eserleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumların sonunda öğrencilerin cep telefonlarıyla katıldıkları bir bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Erdoğan, ilk ona giren öğrencilerin, vakıf tarafından İstanbul'a götürülerek müze ve kütüphanelerin gezdirileceğini söyledi. bildirdi.

Konferansın ardından 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan 'Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz' konulu sunum yaptı.

Kaynak: DHA