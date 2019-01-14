Kaşmir Halı 2019 Koleksiyonuna Domotex'te Büyük İlgi

Bir birinden farklı yenilikçi ürünleriyle Hannover Domotex 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda yeni koleksiyonunu sergileyen halı sektörünün lideri Kaşmir Halı, fuarın ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Kaşmir Halı'yı ziyaret eden Gaziantep Milletvekilleri ve sektör temsilcileri 2019 koleksiyonuna hayran kaldı.

Kendine has yenilikçi ürünleriyle halı sektörünün merakla beklediği Kaşmir Halı koleksiyonu Hannover Domotex 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında görücüye çıktı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Kaşmir Halı standı sergilediği ürünler yanında stant tasarımıyla da beğeni topluyor.

Domotex Hannover 2019'u ziyeret eden Gaziantep Milletvekilleri ve sektör temsilcileri Kaşmir Halı ve Gülsan Holding stantlarını da ziyaret ederek 2019 koleksiyonunu inceledi. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan ile İyi Parti Milletvekili Hüseyin Filiz, Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaban ile Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Sallahattin Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile GAHİB yönetim kurulu üyeleri Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu'nu kutlayarak başarılar dilediler.

"Sektörde dünya markası olmanın sorumluluğunu taşıyoruz"

Halı sektörünün Türkiye'de gelişmesinde yaptığı yatırımlarla önemli rol oynayan Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kaşmir Halı'nın kısa bir süre içerisinde dünya markası olmayı başardığını ifade eden Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, fuarda kendilerini yalnız bırakmayan Gaziantep Milletvekilleri ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, fuara ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kaşmir Halı'nın başarı serüveninin 14 yıl önce başladığını ifade eden Topçuoğlu, Gülsan Holding iştiraki olarak halı pazarının lideri olmayı hedefleyerek sektöre adım attıklarını belirterek, Kaşmir Halının kurulduğu günden bu yana uluslararası arenada hem Gaziantep'i hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı. Topçuoğlu, "14 yıldır bir dünya markası olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Sektörde elde ettiğimiz deneyim ve kazanımları yaptığımız yatırımlarla destekleyerek bir Türk markası olan Kaşmir Halı'nın dünyanın dört bir yanına ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üretime başladığı yıldan bu yana 14 yıldır kaliteden ve yenilikçi ürünlerden taviz vermediklerini ifade eden Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, "Marka olmak önemli ancak marka kalabilmek daha da önemlidir. Biz marka kalabilmek için çalışıyor ve sektörde kendimizi sürekli yeniliyoruz. Dünya halı pazarlarında yenilikçi ürünlerimiz ve ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin kültürlerine ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren halılarımız elbette farkındalığımızı ortaya koyuyor. Geniş pazarlama ağına sahip olan Kaşmir Halı, üretimi önemsediği gibi ürünü kısa sürede müşterinin hizmetine sunmayı da önemsiyor. Dünya genelinde geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz ve kitlelerin taleplerini de göz ardı etmiyoruz. Nihai tüketicilerin talepleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak özel üretim yapıyoruz. Fuarda bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep Milletvekillerimiz ve sektör başkanlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Domotex Hannover 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın markaları ve sektör adına verimli geçeceğine inandıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA