Kasapoğlu: "İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz"

Sinevizyon gösterimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (1)