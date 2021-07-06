Kasapoğlu: "İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz"
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Kasapoğlu: "İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sinevizyon gösterimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (1)

Sinevizyon gösterimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (1)

Kasapoğlu: 'İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz'
Kasapoğlu: 'İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz'
Kasapoğlu: 'İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz'
Kasapoğlu: 'İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kasapoğlu: "İthal spor ekipmanlarının yerlileştirilmesi noktasında işbirliği yürütüyoruz" - Haberler
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