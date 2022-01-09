Kasapoğlu: "Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor" - Haberler
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Kasapoğlu: "Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Etkinlik alanı KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107.

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Etkinlik alanı KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında konuştu. (1)

Kasapoğlu: Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor

Kasapoğlu: Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor

Kasapoğlu: Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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