Kasapoğlu: "Gençlerimiz, adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Etkinlik alanı KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107.
KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Etkinlik alanı KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında konuştu. (1)