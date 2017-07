Kaş'ta Yemek Festivali



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kalkan- Likya Yemek Festivali'nde gündüz kortej yürüyüşü ve yemek yarışması, akşam ise konser etkinliği yapıldı.



Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kalkan- Likya Yemek Festivali yapıldı. Kaş Belediyesi'nin desteğiyle Kalkan Restorancılar Derneği tarafından düzenlenen festival Kalkan Yat Limanı'nda yapıldı. Festivale Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Öztürkmen, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, belediye meclisi üyeleri, esnaf ve vatandaş katıldı.



Festival kapsamında Kalkan merkezinden başlayan yürüyüş düzenlendi. Kortejin önünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yer aldı. Ardında protokol üyeleri, halk oyunları grupları, davul zurna ekibi, Patara Yörükleri Derneği üyeleri, atlar, eşekler ve develer yürüdü. Kalkan caddelerinden geçen kortej büyük ilgi gördü. Davul zurna ekibi ve yerel şarkıcılar türküler söyledi.



Yat Limanı'nda sona eren yürüyüşün ardından dernek üyesi restoranların kurduğu stantlarda konuklara değişik yemekler ikram edildi. Özellikle yöresel yemekler yapıldı, katmer açıldı, tonlarca et ve döner dağıtıldı, kuzu çevrildi. Yerli ve yabancı turistler yemeklere büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen folklor ekipleri gösteri yaptı, mehter takımı konser verdi.



Festival kapsamında geleneksel yemek ve tatlı yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan kişi ve restoranlar jüriye yemeklerini ve tatlılarını sundu. 2'si İngiliz 6 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu tatlılarda Dursade Uysal birinci, Carole Bıçakçı ikinci, Erdal Akbaba üçüncü oldu. Yerel yemeklerde Alternatif Restoran birinci, Cafe Vita ikinci, Chillis Kebap üçüncü oldu. Festivale katkı sağlayanlara da teşekkür plaketi verildi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Her ülke kendi kültürü ve geleneğiyle yaşayacaktır. Bu lezzeti sadece Anadolu ve Türkiye'de değil, uluslararası alanlara da kendi maharetlerini ve kabiliyetlerini ihraç ediyorlar. Onun için ben buradaki lokantacı esnafıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



Jüri üyeliği yapan İngiliz Deborah Kıvrak, "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bütün yemekler çok güzeldi. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermekte zorlandım. Kalkan ve yöresi için çok güzel bir etkinlik" diye konuştu.



Festivale katılan Liz Keaney, "Ortam çok güzel. Dün Kalkan'a geldim. Heyecanla katıldım. Türk yemekleri çok güzeldi. Her şey harika" dedi.



Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de "Bu yıl düzenlemiş olduğumuz yemek festivalinde, yöresel yemeklerimizin lezzetlerini tüm misafirlerimize tattırdık. Amacımız bu lezzetleri önümüzdeki yıllarda misafirlerimize tekrar tattırmak. Biz dernek olarak bu lezzetleri yaşatacağız. Gelecek kuşaklarımız taşıyacağız" diye konuştu.



Festival kapsamında Kalkan Yat Limanı'nda konser etkinliği yapıldı. İlçe protokolü ve vatandaşlarla yerli yabancı turistlerin katıldığı konserde Sibel Can'ın da vokalistliğini yapan Burhan Tüzer sahne aldı. Ardından pop müziği şarkıcısı Gökçe konser verdi. Gökçe söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.



Kaymakam Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer iki şarkıcıya da plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.