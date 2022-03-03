İSTANBUL-KARTAL'DA MOTORLU KURYELKARTAL'DA MOTORLU KURYELERE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİERE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Kartal'da, 'Sadece Paket Taşımıyoruz Can da Taşıyoruz' sloganıyla motorlu kuryelere ilk yardım eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi ile Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, Kartal'da yaşayan ve zor şartlar altında çalışan moto-kuryelere çok programlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. 'Sadece Paket Taşımıyoruz, Can da Taşıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kuryelerin zorlu çalışma şartlarına dikkat çekerek 'Toplum olarak kuryelerin çalışma şartlarını bilmeli ve buna hassasiyet göstermeliyiz' ifadelerini kullandı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda dün gerçekleştirilen programa, 40 kurye katıldı.

Etkinlikte; yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik ve taşıt bilgisi eğitimi verildi. Yaklaşık 6 saat süren eğitim programında kuryeler, iş hayatlarında yaşayabilecekleri kriz anları ve zorlu şartlarla mücadele hakkında kapsamlı bilgi aldı.

'ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞTIKLARININ FARKINDA DEĞİLDİK'

Belediye Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Bazen sipariş verdiğimizde bize ürünlerimizi hızlı şekilde teslim eden kurye arkadaşlarımızın koşullarını çok da bilmiyorduk. Farkındalığımız yoktu. Ama araştırma yaptığımızda Kartal'da 2 binin üzerinde kuryemizin çalıştığını gördük. Bu yüzden de Kartal'daki kurye arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek böyle bir eğitim programı düzenledik. Bugün ilk eğitim aşamasındayız. Burada iş güvenliği hakkında eğitim sahibi olan kişiler, bilgilerini uygulamalı olarak aktarıyoruz' açıklamasını yaptı.

'ZAMANLA YARIŞIYORLAR, DUYARLI OLMALIYIZ'

Sadece Paket Taşımıyoruz Can da Taşıyoruz sloganlarının farkındalık açısından önemli olduğuna değinen Başkan Yüksel şunları söyledi:

'Bu gerçeği bilmek, hatırlamak ve buna göre hareket etmek çok kıymetli. Özellikle soğuk hava koşullarında, afetlerde, yağışlı havalarda, karda ya da zamanla yarıştıkları sürelerde arkadaşlarımızın can da taşındığını hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden de kuryelere duyarlı olmalıyız. Eğitim süreçlerinde ve diğer mücadelelerinde onların yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmaların devamı gelecek.'

'SÜRE SINIRLAMASI, DAHA ÇOK KAZAYA NEDEN OLDU'

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise 'Trafik kazaları, İstanbul ve Türkiye'de gün geçtikçe artmaya başladı. Zaman ve süre sınırlamaları ise kuryelerin daha çok kaza yapmasına neden oldu. Biz de Başkanımız Gökhan Yüksel ile yaptığımız çalışmalarla tüm kurye arkadaşlarımıza iş sağlığı güvenliği ve trafik taşıt eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi yakın zamanda tüm arkadaşlarımıza ve Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Verdikleri emeklerden dolayı belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

SADECE 2021 YILINDA, 300'E YAKIN ÖLÜM

İstanbul Motosiklet Kuryeler Derneği'nin verilerine göre, sadece 2021 yılında Türkiye'de 300'e yakın kurye trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eğitim programının sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, eğitime katılan tüm motosiklet kuryelerine sertifikalarını teslim etti.

Kartal'da motorlu kuryelere ilk yardım eğitimi verildi

İSTANBUL, (DHA)- Kartal'da, 'Sadece Paket Taşımıyoruz Can da Taşıyoruz' sloganıyla motorlu kuryelere ilk yardım eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi ile Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, Kartal'da yaşayan ve zor şartlar altında çalışan moto-kuryelere çok programlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. 'Sadece Paket Taşımıyoruz, Can da Taşıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kuryelerin zorlu çalışma şartlarına dikkat çekerek 'Toplum olarak kuryelerin çalışma şartlarını bilmeli ve buna hassasiyet göstermeliyiz' ifadelerini kullandı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda dün gerçekleştirilen programa, 40 kurye katıldı.

Etkinlikte; yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik ve taşıt bilgisi eğitimi verildi. Yaklaşık 6 saat süren eğitim programında kuryeler, iş hayatlarında yaşayabilecekleri kriz anları ve zorlu şartlarla mücadele hakkında kapsamlı bilgi aldı.

'ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞTIKLARININ FARKINDA DEĞİLDİK'

Belediye Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Bazen sipariş verdiğimizde bize ürünlerimizi hızlı şekilde teslim eden kurye arkadaşlarımızın koşullarını çok da bilmiyorduk. Farkındalığımız yoktu. Ama araştırma yaptığımızda Kartal'da 2 binin üzerinde kuryemizin çalıştığını gördük. Bu yüzden de Kartal'daki kurye arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek böyle bir eğitim programı düzenledik. Bugün ilk eğitim aşamasındayız. Burada iş güvenliği hakkında eğitim sahibi olan kişiler, bilgilerini uygulamalı olarak aktarıyoruz' açıklamasını yaptı.

'ZAMANLA YARIŞIYORLAR, DUYARLI OLMALIYIZ'

Sadece Paket Taşımıyoruz Can da Taşıyoruz sloganlarının farkındalık açısından önemli olduğuna değinen Başkan Yüksel şunları söyledi:

'Bu gerçeği bilmek, hatırlamak ve buna göre hareket etmek çok kıymetli. Özellikle soğuk hava koşullarında, afetlerde, yağışlı havalarda, karda ya da zamanla yarıştıkları sürelerde arkadaşlarımızın can da taşındığını hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden de kuryelere duyarlı olmalıyız. Eğitim süreçlerinde ve diğer mücadelelerinde onların yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmaların devamı gelecek.'

'SÜRE SINIRLAMASI, DAHA ÇOK KAZAYA NEDEN OLDU'

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise 'Trafik kazaları, İstanbul ve Türkiye'de gün geçtikçe artmaya başladı. Zaman ve süre sınırlamaları ise kuryelerin daha çok kaza yapmasına neden oldu. Biz de Başkanımız Gökhan Yüksel ile yaptığımız çalışmalarla tüm kurye arkadaşlarımıza iş sağlığı güvenliği ve trafik taşıt eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi yakın zamanda tüm arkadaşlarımıza ve Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Verdikleri emeklerden dolayı belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

SADECE 2021 YILINDA, 300'E YAKIN ÖLÜM

İstanbul Motosiklet Kuryeler Derneği'nin verilerine göre, sadece 2021 yılında Türkiye'de 300'e yakın kurye trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eğitim programının sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, eğitime katılan tüm motosiklet kuryelerine sertifikalarını teslim etti.