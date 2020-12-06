DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Havadan görüntülerle) MEYDANLARDA SESSİZLİK; BOŞ KALAN İSTANBUL'UN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARDI

Ersan SAN/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Taksim, Eminönü Meydanları, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi'nin keyfini turistler çıkardı. Galata Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarasının keyfini çıkaran turistlerle, Taksim ve Eminönü meydanı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un tarihi meydanları ile yolları boş kaldı. Taksim Meydanı ve Eminönü Meydanı'ndaki sakinlik dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'nde de sakinlik hakim oldu. Boş kalan İstanbul'un tadını ise kısıtlamadan muaf olan turistler çıkardı. İstanbul'un tarihi meydanlarında gezen turistler, Galata Kulesi'nden doyumsuz boğaz manzarasına baktı. Galata Kulesi'ndeki turistlerle, Taksim ve Eminönü Meydanlarındaki sakinlik havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

---------------Galata Kulesi-Taksim -Eminönü Meydan-Galata Kulesinde el sallayan turistler(dhafeed)

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2- KARTAL'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KORONA TEMASLISI ÇIKTI, BEKÇİLER PANİK YAŞADI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, KARTAL'da dün akşam saatlerinde devriye gezen bekçiler, 3 kişinin sokakta elektrikli scooter'ı çalmak üzere olduğunu fark etti. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin sorgulamasında temaslı olduğu ortaya çıkınca kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, bekçilere su ve sabun getirdi o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.Olay dün akşam saatlerinde Kartal'da yaşandı. Bekçiler sokakta devriye gezdiği sırada, 3 kişinin bina önündeki elektrikli scooter'ın kilidini kırmaya çalıştığını fark etti. Şüpheliler bekçiler tarafından görüldüklerini anlayınca yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerden Tahsin B., yakalandı. Kelepçelenen şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında temaslı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bekçiler kısa süreli panik yaşadı ve imdatlarında çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kimileri su ve sabun, kimileri ise dezenfektan getirdi. Şüpheli ardından olay yerine çağrılan ambulansla karantina için Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Polis kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Taksi şoförü Abdullah Aykutoğlu, "Memur arkadaşlar bağırınca temaslı olduğunu, biz de aracımızdan kolonya aldık memur arkadaşlara götürdük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama risk altındayız. Temaslı olduğunu öğrenince panik yaşadılar onlar da illaki. Onlar da tedirgin. Sonra ambulans geldi götürdüler." dedi.Tolga Alçayır ise, "Dün akşam 19.30 sıralarında bir bağrışma duyduk. 3 tane genç çarşıdan scooter çalmaya çalışmışlar. İki tanesi farklı yöne kaçmış bir tanesi buraya kaçmış. Bekçi arkadaşlar yakaladıkları elemana bağırıyorlardı. Bu arkadaş koronavirüs temaslısıymış. Karantinada olması gereken bir insan dışarıda olduğundan dolayı memurlar da gerekli tepkiyi gösterdiler. Ambulansı aradılar. Kişiyi aldılar götürdüler zaten." diye konuştu.

Görüntü dökümü-------------------------Bekçilerin ellerini dezenfekte etmesi (cep telefonu)-Bekçilerin şüpheli ile beklemesi (cep telefonu)-Olay yerinden görüntüler-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay

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3- BAŞAKŞEHİR'DE DENETİMDEN KAÇAN VE ÇOK SAYIDA SABIKASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da polis ekiplerinin hafta sonu kısıtlaması denetiminde dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil içindeki 3 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hafta sonu kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli gördüğü 07 AEM 571 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kaçan araç Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'na geldiğinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yakalandı. Ekipler araçta bulunan Dursun Ç., Kadir Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Yakalanan 3 şüphelinin yapılan GBT sorgularının ardından sahte para, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü: -Yakalanan 3 şüpheliden görüntü-Ekiplerin aracı araması-Şüphelilerin polis aracına konulması-Genel ve detaylar

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4- BAŞAKŞEHİR'DE POLİS DENETİMDEN KAÇAN KAMYONET KAZA YAPTI

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, Başakşehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polislerden kaçan kamyonet sürücüsü kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı.Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan kamyonet şoförü kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan kamyoneti yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı. Kamyonette bulunan diğer bir kişi Murat M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan Özkan Ö. olay yerine gelen ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------------------Kaza yapan kamyonetten görüntü-Yaralının ambulansa konulması-Kamyonetteki Murat M. gözaltına alınması-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detaylar

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5- BOŞ KALAN KADIKÖY VE CADDEBOSTAN SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat KORKMAZ/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sokaklar ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor. Boş kalan Kadıköy ve Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Kadıköy ve Caddebostan Sahili'nde de sakinlik hakim oldu. Boş kalan Kadıköy ve Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: ------------------

-Kadıköy ve Caddebostan Sahili'nin havadan görüntüleri

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6- BAHÇELİEVLER'DE DÜKKANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ POLİSİN DİKKATİ KURTARDI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı. Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı dükkanda bir kedi mahsur kaldı. O sırada dükkanın bulunduğu sokakta denetim yapan polis ekipleri, dükkanda kedinin seslerini duydu. Kedinin mahsur kaldığını fark eden polis ekipleri, dükkan sahibine ulaştı. Dükkan sahibinin kapıyı açtı, dışarıya çıkarılan polis memurunun kucağına alarak bir süre sevdiği kedi sokağa bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı