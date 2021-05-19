Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı
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Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce - Haberler | Kültür Sanat

- Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı üstü açık otobüs, bisiklet, motosiklet ve vosvos konvoyu ile Kartallı Kazım meydanında kutladı.

- Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı üstü açık otobüs, bisiklet, motosiklet ve vosvos konvoyu ile Kartallı Kazım meydanında kutladı. Kartallılar, evlerinin camlarından ve balkonlarından bando takımına eşlik etti. Kutlama drone ile havadan görüntülendi.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümüne özel düzenlenen kutlamalar kapsamında ilçe genelinde adeta bir bayram coşkusu yaşattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımı ile Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayan kutlamalar Kartal Meydanı'nda da gün boyu sürecek.

Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayan kutlamalarda üstü açık gezi otobüsüyle, bisiklet, vosvos ve motosiklet konvoyları 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konvoya üstü açık gezi otobüsüyle katılarak Kartallı komşularıyla birlikte bu özel günü marşlar ve bayrak eşliğinde kutladı. Coşkulu anların yaşandığı etkinlikte Kartallılar, camlarından ve balkonlarından Türk Bayrağı sallayarak kutlamaya destek verdi. Konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "Genç arkadaşlarımızın gösterilerini izleyeceğiz temsili spor kulüplerimizin sporcuları, genç kardeşlerimiz buradan birazdan gösteriye başlayacaklar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunması için yaktığı meşaledir ve cumhuriyetle taçlandırdığı bu mücadeleyi de gençlere emanet etmiştir. Biz gençler de onun tarif ettiği gibi hem sporda hem bilimde her kademede bir adım daha ileriye gidebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. Kartal'da da genç kardeşlerimizin nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri aktivite yapabilecekleri yeni alanları oluşturup onları spora ve bilime teşvik edip kısacası daha donanımlı gençleri yetiştirmek için Gökhan abileri ellerinden gelen gayreti yapacak."ifadelerini kullandı.

Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı
Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı
Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı
Kartal'da 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce

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