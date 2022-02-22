Karşıyaka'da futbol şöleni

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - İzmir dışından kulüplerin de Karşıyaka'ya geldiği turnuvaya; Karşıyaka, Altay, Altınordu, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, Buca spor 1928, Galatasaray, Göztepe, Manisa F.K. ve Ümraniye spor'un U12 takımları katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlama vuruşuyla start veren turnuvada Fair-Play kapsamında gerçekleşen maçlar renkli görüntülere sahne oldu.

10 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Turnuvada takımlar A ve B olarak iki grupta mücadele etti. A grubunda; Galatasaray, Altay, Manisa F.K., Altınordu ve Başakşehir, B grubunda ise; Karşıyaka, Ankaragücü, Buca spor 1928, Göztepe ve Ümraniye spor yer aldı. A grubu ilk maçında Galatasaray ile Başakşehir, B grubu ilk maçında ise Buca spor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk golü Galatasaray tarafından kaydedildi. Ankaragücü ise grubun ilk maçında son dakikalarda bulduğu golle Buca spor 1928'i 1-0'lık skorla yendi. A grubu ikinci maçında Altay ile Manisa F.K., B grubu ikinci maçında ise İzmir derbisinde Karşıyaka ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşıyakalı taraftalar maç öncesi miniklerle beraber Kaf Kaf çekti. Göztepe ve Karşıyakalı futbolcular Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte üç kere hep beraber Türk Futbolu diyerek maça başladı. Grupların ikinci mücadelesinde Karşıyaka ile Göztepe 2-2, Altay ile Manisa ise 1-1 berabere kaldı.

ŞAMPİYON MANİSA F.K. OLDU

A grubunda Altınordu 10 puanla lider, Galatasaray 8 puanla ikinci, B grubunda ise Ankaragücü 7 puanla lider Karşıyaka ise 6 puanla ikinci oldu. Yarı final mücadelesi iki grubunun birincisi ile ikinci eşleşerek belirlendi. Yarı final mücadelesinde Altınordu Karşıyaka'yı, Manisa F.K. Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay final maçını Karşıyakalı çocuklar ile birlikte izledi. Mücadelenin yüksek olduğu final maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Manisa spor F.K. korner atışıyla başlayan atakta karambolden golü bularak 1-0 öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Manisa spor F.K. oldu. Final mücadelesinin ardından ödül töreni gerçekleşti. Törenin başında "Winter Cup 2022 Karşıyaka En İyi Oyuncu" ödülleri verildi. En iyi kaleci ödülü Karşıyaka'dan Tuğra Toprak'a, en iyi defans ödülü Altınordu'dan Batın Efe Ürey'e, en iyi orta saha ödülü Ankaragücü'nden Salih Çöklü'ye, en iyi forvet ödülü ise Galatasaray'dan Ercan Tuncel'e verildi.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL TABLOLARDAN BİRİSİ"

Ödül töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti: "Sevgili çocuklarımız, değerli konuklarımız, çok değerli spor insanlarımız herkes burada. Bu güzel tablo üç yıllık belediye başkanlığım boyunca gördüğüm en güzel tablolardan birisi. Buna şahitlik etmek ve ev sahipliği yapmak bizim için mutluluk ve onur oldu. Çocuklarımızın oyunlarından büyük umuda kapıldık. Gelecekte çok güzel işler yapacaklarına eminim. Bugün burada hiç kimse kaybetmedi. Çocuklar, hepinizi ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizlere de izleyerek destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Nice güzel turnuvalarda birlikte olmayı diliyorum."

KUPA TÖRENİ YAPILDI

Winter Cup Karşıyaka U12 Futbol Turnuvasına katılan her futbolcuya katılım madalyası verildi. İlk üçe giren kulüplere ise kupa takdim edildi. Turnuvada üçüncü olan Karşıyakaspor Kulübü'ne kupasını Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin ile Ceylan Sportif Yönetim Kurulu Başkanı ve Karşıyaka Spor Kulübü eski kaleci Emrehan Ceylan verdi. Karşıyakalı futbolcular kupa sevincini Kaf-Kaf çekerek kutladı. Turnuva ikincisi Altınordu'ya ise kupasını Türk futbolunun yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden Samet Aybaba ile Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Diker takdim etti. Birincilik ödülünü ise Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa F.K. takımına verdi. Minikler kupa sevincini doyasıya eğlenerek çıkardı.

Gruplarda oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle sıralandı;

A Grubu'nda oynanan diğer maçlar; üçüncü maç Altınordu 3 Galatasaray 2, dördüncü maç Manisa F.K. 2- Başakşehir 0, beşinci maç Altınordu 3 Altay 0, altıncı maçta Galatasaray 2 Manisa F.K. 2, yedinci maçta Altınordu 6 Başakşehir 0, sekizinci maçta Galatasaray 5 Altay 2, dokuzuncu maç Altınordu 0 Manisa F.K. 0, onuncu maç ise Bucaspor 1 Karşıyaka 1 sonuçlarıyla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan diğer maçlar; dördüncü maçta Göztepe, Bucaspor 0-0, beşinci maç Karşıyaka 1 Ümraniyespor 0, altıncı maçta Ankaragücü 3 Göztepe 2, yedinci maçta Ümraniyespor 3 Bucaspor 1, sekizinci maçta Ankaragücü 2 Karşıyaka 2, dokuzuncu maçta Göztepe 2 Ümraniyespor 0, onuncu maç ise Bucaspor 1 Karşıyaka 1 sonuçlarıyla tamamlandı.

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