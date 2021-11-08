Karşıyaka'da 1250 Kişi Ata'dan Ana'ya Koştu!

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" bugün 27'nci kez gerçekleştirildi. Her yaştan 1250 Atatürk sevdalısının yarıştığı 4 kilometrelik koşu, büyük heyecana sahne oldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, bu sabah Anayasa Meydanı'ndan başladı. Koşunun startını Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan ve Hiltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi Müdürü Hüseyin Koca verdi. Aralarında farklı kentlerden gelenlerin de bulunduğu, 10 ile 82 yaş arası 1250 kişinin katıldığı koşuda tekerlekli sandalyeli yarışmacılar da yer aldı. Pusetteki bebeğiyle ya da yanında köpeğiyle koşan katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu.

4 Kilometrelik Güzergah

Anayasa Meydanı'ndan sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu. Toplam 4 kilometrelik parkurun koşulduğu etkinlik, bu yıl ilk kez özel bir sistemle yapıldı. Göğüs numaralarını okuyan sistem sayesinde kestirme yolların kullanılmasının önüne geçildi. Koşu sonunda, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa, tüm katılımcılara da madalya takdim edildi. Törene CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, Karşıyaka'nın önceki dönem belediye başkanlarından Şebnem Tabak, Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri ile Türk atletizminin efsane isimlerinden, eski milli atlet Semra Aksu da katıldı.

Sonsuza Kadar!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "83 yıl önce büyük bir kederle kaybettiğimiz büyük önderimiz, liderimiz, başöğretmenimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu yarış; aslında Atatürk'ün hayal ettiği, çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yansıması, bir örneği olarak gerçekleşiyor. 'Biz medeni ve tam demokrat bir ülke istiyoruz. Her anlamda hakları eşit yurttaşlar olmak istiyoruz. Tam bağımsız bir cumhuriyet istiyoruz' duygusunu taşıyan herkesin ortaklaştığı bir nokta bu. Bugün burada 27'ncisini düzenlediğimiz bu anlamlı koşuya katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bize yardımcı olan pek çok kurum oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun temsilcilerine, Emniyet Müdürlüğü mensuplarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, ana sponsorumuz Hilltown Karşıyaka AVM'ye, Belediye Spor Müdürümüze ve çalışanlarımızın her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri artırarak yaşamaya devam edelim. Sizler de inanın. Sizler de bugün burada yaşadığınız bu coşkuyu, bu heyecanı, geleceğe dair umudu çevrenizle paylaşın. Sonsuza kadar var olsun, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk! . . "

Genel Klasman Dereceleri - Erkekler

1. EVREN BAYAN

2. EREN MORAY

3. TUNCAY SARAÇ

4. HAMDULLAH ABLAY

Genel Klasman Dereceleri - Kadınlar

1. ECE CALP

2. GÜLŞEN SÖNMEZ

3. MİRAY AYAN

4. TUĞÇE NUR ŞİMŞEK

• Tüm kategorilerde dereceye girenlerin tam listesine www. atadananayasaygikosusu. com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

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