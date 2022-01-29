Kars'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" hayata geçirildi

KARS (AA) - Türkiye'nin zengin bitki örtüsü ve geniş meralarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden 33 kişi faydalandı.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Ziraat Bankasının iş birliğiyle faizsiz kredi desteğinin sağlandığı, 33 köyden 33 kişinin yararlandığı projeyle 3 bin 84 koyun satın alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bulanık köyünde hak sahiplerine verilmek üzere koyun teslim töreni düzenledi.

Törene katılan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu yaklaşık 620 bin büyükbaş ve 600 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülke sıralamasında üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Kars'ın çok ciddi bir hayvancılık kültürüne sahip bulunduğunu belirten Öksüz, "Sahip olduğumuz çok geniş mera ve yaylalarımız, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için çok önemli ve büyük bir avantajdır. Kars, sahip olduğu bu hayvan varlığıyla ülkemizin kaliteli kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkıda bulunmaktadır. Amacımız tabii ki hayvan varlığımızı her yıl üstüne koyarak çoğaltmak ve ülke genelinde ilk sıraya yükselmektir." dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan da çiftçi ve besicilere ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Üretim, tarım ve hayvancılık olmadan hiçbir şey olamaz, olmuyor. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar bankalarda paranız olursa olsun, eğer üretim, tarım ve hayvancılık yoksa bir musibet, bir hastalık gösterdi ki tedarik zinciri kopuyor ve paranız kıymetsiz hale geliyor. O yüzden köylülerimizin yaptığı işin çok değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da Kars'ı hayvancılıkta daha ileri seviyelere getirmek için çalıştıklarını anlattı.

Yeni projelerle köylülere tarım ve hayvancılıkta destek olduklarını dile getiren Kılıç, "Biz Kars'ta tarım ve hayvancılığı geliştirdiğimiz, kalkındırdığımız, köylünün cebine para koymaya başladığımız zaman buralar kıymetli olmaya devam edecek. Biz köylülere çok kıymet veriyoruz, projelerimizle de vermeye devam edeceğiz. Üreten Türkiye için bu şart." ifadelerini kullandı.