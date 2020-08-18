Kars'ta AK Parti'nin ilçe kongre tarihleri belli oldu
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Kars'ta AK Parti'nin ilçe kongre tarihleri belli oldu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bu saatten sonra Türkiye'nin dışarıdan yönetilemeyeceğini belirtti.

Kars'ta AK Parti'nin ilçe kongre tarihleri belli oldu
18.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:34

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bu saatten sonra Türkiye'nin dışarıdan yönetilemeyeceğini belirtti.

Başkan Çalkın, Türkiye'de oynanan oyunların kurulan tuzakların tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan icazet alınıp, Türkiye'de parti kurup bu halkı yönetmeye kalkanlara artık kimse müsaade etmeyeceğini belirtti.

AK Parti'nin Kars'ta ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu. Başkan Adem Çalkın, pandemi nedeniyle ertelenen ilçelerde yapılacak kongre tarihlerini açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çalkın, temizlik, maske, mesafe, ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ilçe kongrelerine yapacaklarını belirtti.

Mevcut ilçe başkanlarıyla kongreye gidileceğini ifade eden Başkan Adem Çalkın, "7. Olağan kongresini pandemi sürecinden dolayı bir kısmı iptal edilmişti, şimdi Allah nasip ederse 22 Ağustos'ta Digor, Kağızman, 23 Ağustos'ta ise Akyaka ve Arpaçay'da, kongrelerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Böylelikle kongreleri ilçe bazında tamamlamış olacağız." dedi.

"Düğünler de tedbirlere uyulmuyor"

Kars'taki vatandaşların yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğine belirten Başkan Çalkın, "Düğünlerimizde, taziye kabullerinde, insanların toplu alanlarda birbiriyle görüştüklerini görüyoruz. Bu tokalaşmayı, tokalaşmadan bir adım ileri gidip sarılmayı bırakmaları lazım. Düğünlerimizden sonra üzüntü yaşamanın, taziyede hayır kabul edeyim derken başka bir şeye vesile olmanın hiç bir anlamı yok, bu konuda çok dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

Milli bir Cumhurbaşkanının, milli hükümetinin, milli politikalarını, sürdürmeye devam edeceklerine dikkat çeken Çalkın, "Amerika Başkan adayı Joe Biden'nın açıklamasını gördükten sonra, Türkiye'de oynanan oyunların kurulan tuzakların tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan icazet alınıp, Türkiye'de parti kurup bu halkı yönetmeye kalkanlara artık kimse müsaade etmez. Bu saatten sonra Türkiye dışarıdan yönetilemez, yönetilmesine de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız asla izin vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracağız, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışıyla AK partimizi büyüteceğiz, büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Çalkın, son olarak Kars'ta AK Parti üye sayısının 30 bini aştığını ve yılsonuna kadar yeni üye kayıtlarıyla 40 bini bulacaklarını sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA

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