Son dakika... Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haber... Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada Kars'ta yılbaşı gecesi meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Yılbaşı Gecesi Mihralibey Köprüsü inişi Cumhuriyet Caddesi girişinde otomobilin duvara çarptığı kaza anı anbean güvenlik...
KARS (İHA) - Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
KARS - Kars'ta yılbaşı gecesi meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Yılbaşı Gecesi Mihralibey Köprüsü inişi Cumhuriyet Caddesi girişinde otomobilin duvara çarptığı kaza anı anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İçerisinde Alperen Demiral, Tolga Demiral, Burçin ve Tekin Alın çiftinin de bulunduğu kazada aracın duvara çarpma anı yer alıyor.