Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyor
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Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyor

Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyorKARS Milli Eğitim Müdürlüğü Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs ile mücadelede 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen koruyucu siperlikler sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor.

12.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:30
Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyor

Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyor

KARS Milli Eğitim Müdürlüğü Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs ile mücadelede 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen koruyucu siperlikler sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Serhat Kalkınma Ajansı'na proje sunan BİLSEM, destek alması halinde üretimi daha da arttırmayı planlıyor.

Koronavirüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarına gönüllü olarak destek veren BİLSEM, siperlik üretmeye başladı. BİLSEM'de bugüne kadar üretilen 200 siperlik hastanelere teslim edildi. 7 gün 24 saat esasına göre, gönüllü olarak çalışan BİLSEM görevlileri, üretim sayısını artırmak için de proje hazırlıyor. Serhat Kalkınma Ajansı'nın COVID-19 ile ilgili bir hibe açmasıyla kolları sıvayan BİLSEM, proje kapsamında 3D atölyesini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta siperlik üretmeye başladıklarını söyleyen Müdür Ali Kasım Bulut, Elimizde bulunan 3D yazıcılarla bilgisayarda kendi planladığımız modellemelerle sağlık çalışanlarımıza ücretsiz maske üretiyoruz. Ham maddesini şuan kendi imkanlarımız doğrultusunda karşılıyoruz. Aynı zamanda Memur-Sen genel merkezi bakanlığımızla bir protokol imzaladı. O protokole istinaden sponsorluğunu da almış olduk. Şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğümüze ve ilimizin farklı sağlık kuruluşlarında çalışanlara yaklaşık 200 tane siperlik verdik. 100 tane daha üretimimiz var. Onları da önümüzdeki hafta içi inşallah teslim edeceğiz dedi.

ÖĞRETMENLER EVLERİNDE 5 BİN 500 ADET SİPERLİK ÜRETTİ

Kars Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kampanya kapsamında öğretmenlerin evlerinde 5 bin 500 adet siperlik ürettiklerini belirten Bulat, Bu kampanyada da hemen hemen herkesin bulabileceği materyaller aracılığı ile 'siperlik nasıl üretilir' diye bir video çektik ve bunu bütün öğretmenlerimizle paylaştık. Öğretmenlerimizle paylaşımınız neticesinde bir hafta içerisinde Kars ilinde görev yapan öğretmenler toplamda 5 bin 500 adet bu siperliklerden bize getirdiler diye konuştu.

SERKA DESTEK VERECEK, ÜRETİM ARTACAK

Üretime devam ettiklerini kaydeden Bulut, Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) da bir proje sunduk. COVID-19 ile ilgili bir hibe açıldı. O proje kapsamında 3D atölyemizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. CNC lazer kesici almayı hedefliyoruz. Böyle olursa sadece Kars değil Kuzeydoğu Anadolu yani SERKA'nın hedef kitlesindeki 4 ilin de (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) siperlik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda siperlik üretebileceğiz dedi.

ÜRETİM 724 SÜRÜYOR

BİLSEM'de siperlik üretimin 7 gün 24 saat sürdüğünü ifade eden Bulut, şunları söyledi

'Günlük üretim kapasitemizi arttırabilmek için arkadaşlarımızla vardiyalı olarak çalışıyoruz. Sabah 09.00'da başlıyor gece saat 04.00-04.30'a kadar sırayla gelip makineleri kontrol edip çıktılarımızı alıp siperliklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu işten biz gocunmuyoruz, üşenmiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, ülkemize, milletimize faydalı olmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Emek harcayan bütün arkadaşlarımıza ve destek veren Milli Eğitim Bakanlığımıza, sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İnşallah bu günleri bir an önce geride bırakırız.

Kars BİLSEM, sağlıkçılar için siperlik üretiyor

Kaynak: DHA

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