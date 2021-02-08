Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, esnekliğiyle büyük beğeni topladı
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Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, esnekliğiyle büyük beğeni topladı

08.02.2021 22:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:09

Deli Yürek dizisi ile oyunculuğa adım atan ancak kariyerini sonlandırarak yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği son video paylaşımı ile takipçilerinden büyük beğeni topladı.

1998 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda birinciliğe layık görülen Zeynep Tokuş, 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Dizideki rolüyle hayli sevilen Tokuş, rol aldığı önemli projelerin ardından oyunculuğu bırakma kararı aldı.

ESNEKLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

Oyunculuğun ardından yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından sık sık yoga yaptığı görüntülerini takipçileriyle paylaşıyor. 3 çocuk annesi Tokuş, son olarak yoga yaptığı anları paylaştığı videosu sonrası gündem oldu. Esnekliğini sergilediği video ile takipçilerinden büyük beğeni alan Tokuş, paylaşımına, "Geçen günkü pratiğimi hızlandırmadan, kendi hızında paylaşıyorum." notunu ekledi.

Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, paylaşımıyla büyük beğeni topladı

"HİÇBİR ŞEY BİR GÜNDE OLMUYOR"

Geçtiğimiz ay yoga için harcadığı çaba hakkında açıklama yapan Tokuş, şunları söylemişti: "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor. Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor, olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüşüyor. Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum. Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim, gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar."

EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Ünlü yıldızın eşi Erdem Yılmaztürk geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Zeynep Tokuş, eşinin tedavisinin devam ettiği sürede odayı dezenfekte ederken çektiği karesini"Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notu ile paylaşmıştı.

Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, esnekliğiyle büyük beğeni topladı
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