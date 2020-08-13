Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı?

Okunuşu, Arapça'sı ve Türkçe meali merak edilen dualardan birisi de Karınca duasıdır. Bir diğer adı Bereket duasıdır. Bolluk ve bereket isteyenlerin sıklıkla başvurduğu et etkili dualardan birisidir. Peki Karınca Bereket duasının Arapça okunuşu, yazılışı ve Türkçe anlamı nedir detaylar haberimizde...

Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı?
13.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:26

Allah (c.c.) 'a dua etmek çok makbuldür. Günlük hayatta en çok edilen dualardan birisi Bereket (Karınca) duasıdır. Bereket ve bolluk için vatandaşlar Karınca duasının yazılışını ve okunuşunu merak ediyorlar. Peki Karınca duası bir diğer adıyla Bereket duasının Arapça yazılışı, okunuşu, Türkçe meali nedir?

KARINCA (BEREKET) DUASI NEDİR?

İnsanlar arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu nedenle adına "karınca duası" denilen bir duadır. Bir diğer adı Bereket Duasıdır.

Karınca duasının güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı söylenilmektedir. Halk arasında çok yaygın olan bu duanın içerisinde esmai hüsnanın bir bölümü de yer almaktadır. Karınca duasının içerisinde dine aykırı bir söz bulunmamaktadır, haliyle bu duayı okumakta bir sakınca görülmemektedir. Duanın kazanç elde etmek amacıyla okunması ve kullanılması caiz değildir.

KARINCA DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple "karınca duası" denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna'nın bir bölümü, Allah Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

KARINCA (BEREKET) DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı?
Karınca duası

KARINCA (BEREKET) DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

Not = Doğru tecvid ve talim için duayı Arapça halinden okumanızı tavsiye ederiz. Eğer Arapça bilmiyorsanız bilen bir kişiden dinleyebilir ve ardından sizde tekrar edebilirsiniz. Veya Youtube gibi platformlar üzerinden Karınca bereket duasını sesli dinleyebilirsiniz.

KARINCA (BEREKET) DUASI TÜRKÇE ANLAMI (MEALİ)

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)."

Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı?
Bereket duası Arapça yazılışı

KARINCA DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Halk arasında çok yaygın olan Karınca Duası genellikle bolluk ve bereket için okunmaktadır. Diyanet'e göre içerisinde dinimize aykırı bir söz yer almadığı için dua niyetiyle yapılabilir. Bu duayı okumakta bir sakınca görülmemiştir. Duayı sıkça okuyanların ve bir kağıtta asanların evlerine, iş yerlerine sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Karınca duası sıklıkla okunursa bol bereket ve rızık sağlar. Karınca duasını evinize asarsanız bolluk, helal besinler; ,iş yerine asarsanız da bol kazançlar ve bereketli müşteriler kazanırsınız.

- Karınca (Bereket) duası bol rızkın yanı sıra belayı da defeder.

- Sürekli dua edildiği takdirde maneviyatta yükselme olur. İman kuvvetlenir.

- Dua içerisinde esmai hüsna yani Allah (c.c.) isimleri olduğu için her okuduğunuzda bu ismi şerifleri de zikretmiş olursunuz. Haliyle hem zikir de yapmış olursunuz. Bolca sevap kazanırsınız.

- Dua her vakit edilebilir. Fakat özellikle makbul günleri ve zamanları vardır. Bu günlerden birisi de Cuma saatidir. Karınca duasının Cuma saati ve Cuma gecesi okunması tavsiye edilmiştir.

İlgili Haberler

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı
Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı
Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali
Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali
Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali, Yasin Suresi Arapça yazılışı, Yasin suresi dinle, Surenin okunuşu
Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali, Yasin Suresi Arapça yazılışı, Yasin suresi dinle, Surenin okunuşu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Yaşam
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Magazin
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Orlando Bloom Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Süleyman Seba Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:27:32. #1.14#
title