Karınca (Bereket) Duası okunuşu ve yazılışı nedir? Karınca Duası Arapça'sı ve Türkçe anlamı, Karınca duası diye bir dua var mı? Okunuşu, Arapça'sı ve Türkçe meali merak edilen dualardan birisi de Karınca duasıdır. Bir diğer adı Bereket duasıdır. Bolluk ve bereket isteyenlerin sıklıkla başvurduğu et etkili dualardan birisidir. Peki Karınca Bereket duasının Arapça okunuşu, yazılışı ve Türkçe anlamı nedir detaylar haberimizde...

Allah (c.c.) 'a dua etmek çok makbuldür. Günlük hayatta en çok edilen dualardan birisi Bereket (Karınca) duasıdır. Bereket ve bolluk için vatandaşlar Karınca duasının yazılışını ve okunuşunu merak ediyorlar. Peki Karınca duası bir diğer adıyla Bereket duasının Arapça yazılışı, okunuşu, Türkçe meali nedir?

KARINCA (BEREKET) DUASI NEDİR?

İnsanlar arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu nedenle adına "karınca duası" denilen bir duadır. Bir diğer adı Bereket Duasıdır.

Karınca duasının güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı söylenilmektedir. Halk arasında çok yaygın olan bu duanın içerisinde esmai hüsnanın bir bölümü de yer almaktadır. Karınca duasının içerisinde dine aykırı bir söz bulunmamaktadır, haliyle bu duayı okumakta bir sakınca görülmemektedir. Duanın kazanç elde etmek amacıyla okunması ve kullanılması caiz değildir.

KARINCA DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple "karınca duası" denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna'nın bir bölümü, Allah Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

KARINCA (BEREKET) DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

Karınca duası

KARINCA (BEREKET) DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

Not = Doğru tecvid ve talim için duayı Arapça halinden okumanızı tavsiye ederiz. Eğer Arapça bilmiyorsanız bilen bir kişiden dinleyebilir ve ardından sizde tekrar edebilirsiniz. Veya Youtube gibi platformlar üzerinden Karınca bereket duasını sesli dinleyebilirsiniz.

KARINCA (BEREKET) DUASI TÜRKÇE ANLAMI (MEALİ)

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)."

Bereket duası Arapça yazılışı

KARINCA DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Halk arasında çok yaygın olan Karınca Duası genellikle bolluk ve bereket için okunmaktadır. Diyanet'e göre içerisinde dinimize aykırı bir söz yer almadığı için dua niyetiyle yapılabilir. Bu duayı okumakta bir sakınca görülmemiştir. Duayı sıkça okuyanların ve bir kağıtta asanların evlerine, iş yerlerine sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Karınca duası sıklıkla okunursa bol bereket ve rızık sağlar. Karınca duasını evinize asarsanız bolluk, helal besinler; ,iş yerine asarsanız da bol kazançlar ve bereketli müşteriler kazanırsınız.

- Karınca (Bereket) duası bol rızkın yanı sıra belayı da defeder.

- Sürekli dua edildiği takdirde maneviyatta yükselme olur. İman kuvvetlenir.

- Dua içerisinde esmai hüsna yani Allah (c.c.) isimleri olduğu için her okuduğunuzda bu ismi şerifleri de zikretmiş olursunuz. Haliyle hem zikir de yapmış olursunuz. Bolca sevap kazanırsınız.

- Dua her vakit edilebilir. Fakat özellikle makbul günleri ve zamanları vardır. Bu günlerden birisi de Cuma saatidir. Karınca duasının Cuma saati ve Cuma gecesi okunması tavsiye edilmiştir.