Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu

Çorum (İHA) – Kargılı hayvan severler Türkiye Belediyeler Birliği'nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı 'projelere 7 milyon 250 bin TL destek' çalışmasına proje sundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde; özgün, etkili ve sürdürülebilir politikalar üretilmesini teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması' düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliği'ne başvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama olan fikir aşamasında başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanacak ve seçilen 10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek. İkinci aşama 2021 yılı Kasım ayında sonuçlandırılacak. Yarışmanın uygulama aşamasında dereceye giren birinci belediyeye 1 milyon TL, ikinci belediyeye 750 bin TL, üçüncü belediyeye 500 bin TL ödül verilecek.

'Büyük ödüle talipler'

Belediyeler Birliği'nin hazırladığı yarışmaya Kargılı hayvan severler Gargu'ca Platformu öncülüğünde yaptıkları toplantılar sonucunda katılmaya karar verdi. Umut Küçükçakan, Fatma Akpınar, Murat Perker, Burak Coşkun, Sedat Kısakol ve Nevzat Dingil'in çalışmalarıyla projeyi hazırlanarak Kargı Belediye Başkanlığına teslim edildi. Proje hakkında bilgiler veren Fatma Akpınar, "Şehirleşmenin sonucunda doğadan kopmuş bir insan topluluğu meydana çıksa da şehirlerin o betonarmeleri arasında insanlarla birlikte birçok canlı varlık da yaşamaktadır. Özellikle hayvanlar sokaklarda yaşayan canlılar arasında en çok bakıma muhtaç olanlardır. Köpekler, kediler, kuşlar etrafımızda sıkça gördüğümüz sokak hayvanlarıdır. Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsiminde beslenmesi ve korunması daha da zorlaşır. Hayvan sevgisini üst düzeyde olduğu toplumlardan biri olarak özellikle soğuk kış günlerinde onlar için bir şeyler yapmak insanlık görevimizdir. Hayvan haklarının gündeme gelmesi insan haklarının gündeme gelmesi kadar önemlidir. Aynı çevreyi ve ekolojik dengeyi paylaştığımız sokak hayvanları bizim kurduğumuz sokaklarda aç, susuz çaresiz dolaşmamalıdır. Bu nedenle sokaktaki candostlarımız için rahat edebilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve özgürce hareket edebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmamız gerekmektedir. Bizde bu düşünceyle sokak hayvanlarının en iyi şekilde barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bir proje geliştirdik.

Hazırlayacağımız yaşam alanı onlara ait olacak ve onların özelliklerine göre inşa edilecek, onlarında bir mahallesi bir sokağı olacak. Girişte büyük bir kapı ve GarguCanDostlar diyarına hoşgeldiniz yazan bir yazı ile bizleri içlerine almaya hazır sıcacık bir yuva olacak. Ağaçlarla çevrili bu alanda girişte idari bir bina ve güvenlik kameraları olacak. Bu sayede onların güvenliğini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Akpınar, açıklamaların şöyle devam etti: "İdarenin hemen yanındaki alanda kliniğimiz olacak burada acil müdahale odası, normal bakım ve tedavi odası, yıkama ve temizleme odası, ilaç ve tıbbi malzemelerinin bulunduğu bir oda ve diğer araç gereçlerin konulduğu bir bölüm bulunacak. Kliniğin yan tarafında ilk gelen kontrol ünite bölümü, onun yanında kedi evleri bölümü bulunacak. Bu kedi evleri hem kapalı hem açık alana sahip olacak. Burada kediler kendilerini sıcak bir yuvada hissedecek ve diğer tehlikelerden de özgürlüklerini engellemeden korunabilecekler. Kedi evinin üst tarafı komple ağaçlarla kaplı, gelen ziyaretçilerin rahatlıkla piknik yapabilecekleri doğal bir alandan oluşacak. Tam karşı tarafta köpekler için açık alan, köpek kulübeleri onun hemen yan tarafında; aynı hizada köpek barınak birimleri yapılacak. Bu alanın karşısında ise otopark yapımı için ayrılan alan yer alacak. Bunların yanında bu alanlarla bağlantısı olacak şekilde piknik masaları, yürüyüş alanları, çardaklar ve su havuzu bulunacak. Aileler rahatlıkla buraya gelip çocuklarıyla doğal bir ortamda etrafındaki kedi, köpek ve kuşlarla vakit geçirip çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabilecekler. Hatta isteyen aileler buradan istedikleri can dostlarımızı gerekli kriterlere sahip oldukları araştırıldıktan sonra sahiplenebilecekler. Yaşam alanına ilk gelen can dostlarımız belediyemizin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolleri yapılarak ve ilk gelen kontrol ünitesinde misafir edilip doğal yaşam alanına alıştıktan sonra açık alan bölümümüze bırakılacak. Her ay veteriner hekimimiz tarafından rutin kontrolleri ve aşılamaları yapılacak. Hasta olan can dostlarımız bu sayede gecikmeden fark edilip hemen müdahalesi yapılarak sağlığına kavuşturulduktan sonra arkadaşları arasına dönebilecek. Yapacağımız bu yaşam alanı ilçemiz ve çevresinde bir ilk olacak ve diğer il ve ilçelerimizi de örnek teşkil edebilecek. Hatta diğer il ve ilçelerden de buraya bakıma muhtaç can dostlarımızı alarak onları da sıcak bir yuvaya kavuşturmuş olacağız" - ÇORUM

