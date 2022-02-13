Kargapazar şehitleri, 106 yıl sonra anıldı

ERZURUM (DHA) - ERZURUMUN'un Kargapazar Dağları'nda, 1916 yılı Şubat ayında Türk- Rus savaşı sırasında şehit düşen 350 subay ve er, anıldı. Anma etkinliğini düzenleyen Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği üyeleri, 4x4 özel yapım araçları ile çıktıkları şehitlikte dua etti. Araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal, "Vatan müdafaası uğrunda tamamı şehit olan Çanakkale'deki 57'nci alay ruhu ile Erzurum'un Kargapazar Dağları'ndaki ruh aynıdır. Kargapazar şehitleri, ordusunu imhadan kurtarmak için şehit olacağını bilerek savaşa giden kahramanlardır" dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Kargapazar Dağları'nda şehit olan 350 isimsiz kahraman aradan geçen 106 yıl aradan sonra ilk kez anıldı. 1916 yılı 12-16 Şubat Türk-Rus Savaşı (Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi) sırasında gerçekleşen muharebeler neticesinde şehit olan subay ve erlerin anılması için ilk olarak merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk anıtı önünde toplanıldı. Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği üyeleri, yaklaşık 60 özel yapım araçları ile konvoy halinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki şehitliğe doğru yola çıktı. Deniz seviyesinden 2 bin 74 metre yükseklikte ve kalınlığı 2-3 metreyi bulan kar tünellerinin içinden geçerek şehitliğe varıldı. Protokol ve vatandaşların da eşlik ettiği anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ardından katılımcılar şehitler için ellerini açıp, dualar ettiler.

Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği Başkanı Atilla Semih, amaçlarının tarihte unutulmuş bu gibi önemli yerleri hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Semih, "Bugün burada kefensiz yatan şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Onlar buraya geri dönmeyeceklerini bilerek geldiler. Şehit düşerek Türk ordusunun Ruslar tarafından imha edilmesini önlemiştir" dedi.