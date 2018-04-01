Kardeşliğimizi Korumamız, Devam Ettirmemiz Gerekiyor"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "21. yüzyıl Türkiye asrı olacak, bunu kimse engelleyemeyecek. Bizim sadece ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi aynen 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi korumamız ve devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

İşler, partisinin Bayburt İl Başkanlığınca Öğretmenevi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda iktidarların muktedir olup olmama kavgasının yaşandığını, bu durumun AK Parti ile büyük oranda bittiğini belirtti.

"İktidarlar muktedir mi olacak, olmayacak mı? Vesayet odakları yine oturdukları yerden bu ülkeyi yönetecekler mi, yönetmeyecekler mi?" şeklinde kavgalar olduğunu anlatan İşler, "Bu kavgadan Sayın Cumhurbaşkanımız başarıyla çıktı. Neyle çıktı? Samimiyetiyle, ciddiyetiyle, doğruluğuyla ve cesaretiyle. Vesayet odaklarını teker teker bitirdi. Şu an milletten yetkiyi alan iktidar ülkeyi yönetiyor. Ülkede iyi şey oluyorsa da sorumlusu o, kötü şey oluyorsa da sorumlusu o. Başarılıysak millet bizi takdir eder, başarısızsak millet bizi tarihin çöplüğüne atar." diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan günümüze başarılı olduğu için girdiği her seçimde milletin tercihi olduğunu vurgulayan İşler, "Çok şükür başardık ki 12 seferdir sandığa giriyoruz, her seferde çıkıyoruz. Şimdi önümüzde seçimler var. 2019 yerel seçimleri ve en önemli 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimini yapacağız. Onun için bu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir dünya inşa ediyoruz"

İşler, Türkiye'nin adeta uyuyan bir dev olduğunu ve bu uyuyan devin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uyandığına işaret etti.

Siyaseten dünyada ve bölgede söz sahibi olunduğunu aktaran İşler, "Dünya 5'ten büyüktür'. Söyleyen kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözüyle dünyada dengeleri alt üst ediyor. 'Biz ne yapıyoruz?' sorusunun cevabı şu, biz içeride bir millet inşa ediyoruz, dışarıda da bir ümmet inşa ediyoruz. Başka bir deyişle yeni bir Türkiye inşa ediyoruz, yeni bir dünya inşa ediyoruz. Onun için bu kadroların görevi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğuna değinen İşler, "Bu dava mazlumun, garibanın sesi olan bir davadır. Hakkın, adaletin sesi olan, savunucusu olan bir davadır. Onun için yapmış olduğumuz işin bilincinde olmamız lazım." dedi.

İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı şeyleri tekrar etmesinin bir sebebi bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yeni bir nesil, bir ümmet inşa ediyor. İşte diyor ki 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız'. Bunu dedi dedi, yıllar sonra 15 Temmuz geldiğinde hep birlikte Türkiye olduğumuzu gördük. Dolayısıyla son derece önemli bir misyon ifa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yine dedi ki, 'Türkiye 80 milyondan ibaret değildir'. Niye bunu söylüyor? Çünkü hakikaten Türkiye'nin 80 milyondan ibaret olmadığını 15 Temmuz gecesi gördük gördük. Türkiye'de özellikle pek çok Arap kardeşlerimiz yaşıyor. 15 Temmuz gecesi onlar da sokaklara indiler. Dolayısıyla 'Türkiye 780 bin kilometrekareden ibaret değildir' diyor. Çünkü bizim gönül coğrafyamız var."

"Siyasi sistemimizi güçlendiriyoruz"

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak çalışmalarının karşı tarafı siyaseten adeta çökerttiğini anlatan İşler, "Ama biz işimizi şansa bırakmayacağız. Biz çok seçim yaptık. Hiç birinde Avrupa bizim seçimlerimizle uğraştı, ilgilendi mi? Ama 16 Nisan'da neden ilgilendiler? Gazetelerinin birinci sayfalarını Türkçe bastılar. Bizim oralara gidip siyasi faaliyette bulunmamızı engellediler. Neden? Şunun için, Türkiye ve İslam coğrafyasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sistemsizlik var. Türkiye İslam coğrafyasının geri kalanına göre karşılaştırdığımızda onlara göre iyi durumdayız ama Avrupa'ya göre karşılaştırdığımızda geri durumdayız." diye konuştu.

"Siyasi sistemimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullanan İşler, "Artık siyasi krizler, kaoslar, bunlar hepsi yok ediliyor. İşte bakın onun bir doğal sonucu olarak ittifak çalışmaları seçimden 1-2 sene önce yapılıyor, herkes safını belli ediyor." dedi.

Türkiye'nin önünün ve yolunun açık olduğuna işaret eden İşler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu önündeki yol gidiş geliş değil, duble de değil. Türkiye'nin önündeki yol artık 15 Temmuz'dan sonra tamamen otobana dönüşmüştür. İşte onun için Suriye'ye girebiliyoruz, gücümüzü sahada da gösteriyoruz. Eğer siz kararlı olursanız, gücünüzü ortaya koyarsanız, masaya vurursanız, sahada olursanız kimse size yan gözle bakamaz. İçerideki bu ihanet şebekesi temizlendikten sonrada çok şükür bugün bu adımları atabiliyoruz. Onun için 21. yüzyıl Türkiye asrı olacak, bunu kimse engelleyemeyecek. Bizim sadece ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi aynen 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi korumamız ve devam ettirmemiz gerekiyor."

Emrullah İşler, program öncesi Erenli köyündeki Abdulvahahap Gazi Türbesi ile İmarettepe'yi de gezdi. Gezide, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ile Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya da yer aldı.