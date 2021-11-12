Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, ünlü oyuncu Funda İlhan'ın kızı çıktı

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi oyuncularından Gözde Türker'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

ANNESİ DE OYUNCU ÇIKTI

Dizideki Harika rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gözde Türker'in annesinin ünlü oyuncu olduğu öğrenildi. Türker, birçok dizide rol almış olan tiyatro oyuncusu Funda İlhan'ın kızı.

İlhan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Belma karakterine hayat veriyordu. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu, burada dizinin 4.sezonunda 17 bölümde yer aldı.

Ardından 2016 yılında İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini oynadı. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi. Gözde Türker, uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile beraber 24 Temmuz tarihinde nikah masasına oturdu.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet