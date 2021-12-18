KARDEŞLER, AYNI KADERİ PAYLAŞTI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Eylül ayı içinde Muratpaşa ilçesindeki bir parkta meydana gelen olayda Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa süre içinde büyüyen kavga sonucunda Veziroğlu, başına sopa ile darbe aldı. Ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye götürülen Veziroğlu, 2,5 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Bekir Veziroğlu'nun cenazesi, kardeşi Bahattin Veziroğlu'na teslim edildi.

Veziroğlu'nun cenazesinin Adapazarı'nda toprağa verileceği belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin olaydan sonra polis ekiplerince yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Diğer yandan Bekir Veziroğlu'nun mobilya işiyle uğraşan kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 5,5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi. Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki tarihi höyükte Erdoğan Veziroğlu'nun 14 Mayıs 2016'da cesedinin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yargılama sonucunda 9 sanıktan 8'i ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Zanlıların, Erdoğan Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedinin yerini 3 kez değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.