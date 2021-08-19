Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, zor günlerin ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez konsere çıktı. Kardeşinin vefatının ardından yeğenleriyle ilgili "Artık benim kızlarım" diyen Alişan, aylar sonra iki yeğeni ile çekildiği fotoğraf karesinde güldü.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüsü atlatamayarak hayatını kaybetti. Kardeş Tektaş'ın vefatı başta sanatı camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden olurken, Alişan da kardeşinin vefatının ardından bir türlü kendisini toparlayamadı.

"CEYLAN'IM VE MERVE'M BANA EMANET"

Kardeşi Selçuk Tektaş kaybettikten sonra içine kapanan Alişan ara verdiği konserlerine tekrar başladı. Ünlü türkücü zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı. Bir an olsun yanından ayırmadığı kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, cenaze sonrası sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" ifadelerini kullanmıştı.

AYLAR SONRA YEĞENLERİ İÇİN GÜLDÜ

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını artık benim kızlarım diye duyurmuştu. Amcalarının kanatları altında poz veren çocuklar ve Alişan'ın yüzü uzun zaman sonra ilk kez güldü.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü

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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez yeğenleri için güldü - Haberler Magazin
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