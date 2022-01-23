Türkiye kara teslim! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı

Türkiye kar yağışına teslim olurken, birçok ilden art arda kaza haberleri geldi. Hayatı olumsuz etkileyen yağışın bir süre daha devam etmesi beklenirken, Karayolları Genel Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle aralarında Kayseri-Malatya kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından tüm Türkiye, kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul'da ve çok sayıda ilde beklenen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce köyün yolu kapatıldı, hastalar helikopterlerle hastaneye kaldırıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısı yaptı.

KAPATILAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü de bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun tır trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu tır trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii tır trafiğine kapatılmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri