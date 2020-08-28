Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor"

Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor"KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doğumların ve ölümlerin ertelenemeyeceğini fakat düğünlerin ertelenebileceğini belirterek, "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz.

28.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:22

Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor"

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doğumların ve ölümlerin ertelenemeyeceğini fakat düğünlerin ertelenebileceğini belirterek, "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz; ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık."

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Valı Işık, Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselişte olduğunu belirtti. Vali Işık, vaka sayısında artması nedeniyle bir takım kısıtlamalar getirdikleri ve bunların başında da düğünlerin olduğunu kaydetti. Vali Işık şunları söyledi:

"Bizler artan vaka sayılarının ardından halkımızın toplu olarak bulunduğu düğünlere bir kısıtlama getirerek düğünleri, nikah şeklinde dönüştürdük ve katılacak davetli sayısını 75 kişi olarak belirledik. Düğünlerde gelin ve damadın da dahil olduğu dans edilmesi yasaklandı. Bizler bu kararları alırken oturup kafamızdan neleri yasaklayalım diye bir karar almadık. Bizim aldığımız kararın bir çeşidini de İç İşleri Bakanlığımız aldı. Biz zaten bu kararımızı hazırlamıştık bakanlığımızdan da aynı şekilde bir karar çıktı. İlimizdeki kovid-19 vakaları azımsanmayacak kadar fazla."

'DÜĞÜNLER ERTELENEBİLİR AMA ÖLÜMÜ VE DOĞUMU ERTELEYEMEZSİNİZ'

Bu süreçte herkesin duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Vali Işık, düğün konusunda bir gelinle yaşadığı diyalogu anlattı. Işık, "Geçtiğimiz gün bir gelinimiz bana gelerek, 'Efendim doğum nasıl haksa, ölüm nasıl haksa, düğün yapmakta o kadar hak' dedi. Bende 'Evet doğru ama sen düğününü erteleyebilirsin, ölümünü ve doğumunu erteleyemezsin' dedim. Böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmamız gerekirken, sadece düğün yapacağım diye uğraşmanın da çok bir anlamı yok. Biz her zaman değerlendiriyoruz bu virüs nereden yayılıyor diye. Hep kalabalık ortamlardan yayılıyor. Bunların başında da düğünler, düğünlerin ardından ise pazarlar geliyor." diye konuştu.

'65 YAŞ YASAĞI GELDİ AMA HEPSİ PAZARDA'

Pazar yerlerinin de kalabalık olduğuna değinen Vali Işık, "Ben dün perşembe pazarını gezdim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biz normalde pazara sokmuyoruz; ama dün gördüm ki 65 yaş üzerinin hepsi pazarda. Böyle bir duyarsızlık, umursamazlık olduktan sonra bizler ne yapabiliriz. Polis tulupta bir yaşlı insana hürmeten dahi elini kaldıramaz. Amca şöyle geç demek bile bizim örf ve adetlerimize sığmaz. Dün, caminin önünde yaşlı vatandaşlarımız namazdan çıkmışlar cami önündeki taburelere hepsi bitişik sırayla oturmuşlar. 'Amca neden böyle oturuyorsun? Bakın salgın var.' dedim. 'Korona bizden korksun' dedi. Korona bizden korkmaz arkadaşlar." dedi.

'DÜĞÜN DAVETİYELERİ ADETA ÖLÜM DAVETİYESİNE DÖNÜŞÜYOR'

Alınan tüm tedbirlerin sağlık için olduğunu hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz ;ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık. Aynı düzenlemeyi pazar yerleri içinde düşünüyoruz. Semt pazarlarında sokak girişlerinin fazla olmasından ve elimizdeki personel yetersizliğinden dolayı pazarlar sıkı bir kontrol altına alınamıyor. Bunları nerede sıkı kontrol altında tutabiliriz, denetimleri nerede daha iyi yapabiliriz diye konuyu arkadaşlarımızla değerlendirdik. İlimizin muhtelif yerlerini gezdik ve bazı alanlar belirledik. Bunu konuyu belediye başkanlığımızla da paylaşacağız bu alanlar için gerekli girişimleri başlatacağız."

'KAPALI ALANDA 4 METRE KAREDE 1 KİŞİ OTURACAK'

Vali Işık, "Arkadaşlar diyor ki, 'Düğünleri engelliyorsunuz da neden umuma açık yerlerde kafelerdeki yoğunluğu azaltmıyorsunuz?' Onlarla ilgili de tedbirlerimiz var. Bundan sonra kapalı alanlarda 4 metrekarede bir kişi oturacak şekilde açık alanlarda ise 2 metre kareye bir kişi oturacak şekilde yeni bir karar alıyoruz. Bu şekilde buralardaki yoğunluğu da azaltacağız." dedi.

'HES KODU OLMAYAN KAMU KURULUŞLARINA GİREMEYİCEK'

Sağlık Bakanlığının başlattığı Hayat Eve Sığır (HES) uygulamasına da değinen Işık, "HES uygulamasını başlatıyoruz. HES uygulamasını Karaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirdik. 2'nci basamak olarak da umuma açık alanların girişlerinde uygulamayı başlatacağız. Bundan sonra uygulamayı indirmeyen, HES kodu olmayan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına giremeyecek." dedi.

'KARANTİNADAKİ KİŞİLER BİZ NE YAPARSAK YAPALIM DIŞARIYA ÇIKIYOR'

Karantinaya alınan kişilerin dışarı çıktığını ifade eden Vali Işık, "Bir diğer konu ise evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler. Biz bu kişileri bu HES uygulaması ile takip ediyoruz. Ne yazık ki, evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler, biz ne yaparsak yapalım, bir şekilde dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Kimisi ekmek almaya, kimisi başka bir şey almaya çıkıyor. Onlar için bu hizmeti bizler verebiliriz; ama onlar yine de çıkma teşebbüsünde bulunuyorlar. Bizler bu vatandaşlarımızın dışarıya çıkmalarını önleyebilmek için bir salgın denetim merkezi kurduk. Bu denetim merkezinin altında filyasyon ekibi ve denedim ekibi bulunuyor. Her mahallede ekipleri oluşturduk ve her ekibe bir mahalle zimmetledik. Bu ekipler izolasyonun olduğu evlere günde en az iki kere giderek karantinadaki kişiler evde mi, değil mi kontrol edecekler. Kontrole gittiklerini de bize fotoğraflayarak gönderecekler. Diğer taraftan yeni bir sistem daha kurarak valilik ihbar hattını devreye alıyoruz. Telefon numaramız 0338 226 7 112 kovid ile ilgili olarak her türlü ihbar buraya yapılacak" dedi.

(

Karaman Valisi Işık, 'Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor'

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Güncel
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3. Sayfa
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Eda Taşpınar Halit Ergenç Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Türk Adana Milli
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor" - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:22:56. #1.15#
title