Karaman'da 'Telafide ben de varım' etkinliği

Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde çevre temizliği yapıldı.

Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde çevre temizliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Müdürlük çalışanlarıyla Gökçe Çamlığı Mesire Yeri'nde bir araya gelerek, çevre temizliği yaptı.

Etkinlik çerçevesinde eldivenlerini takıp temizlik poşetini alan İl Müdürü Çalışkan ve Müdürlük personeli, mesire yerini gezerek alanda bulunan çöpleri temizledi.

Çalışkan "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinin Karaman'da devam ettiğine dikkat çekerek, sosyal sorumluk çerçevesinde çevre bilincinde farkındalık oluşturmak adına Müdürlük personeliyle birlikte Gökçe Çamlığı Mesire Yeri'ni temizlediklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından başlatılan ve 'Ulusal Destekleme Programı'nın yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da devam ettiğini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında il milli eğitim müdürlüğümüzün çalışanlarıyla bir araya gelerek çevre temizliğimizi yaptık. Anne ve baba olarak bizim çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi belki de en önemlisi gelecekte yaşanılabilir ve temiz bir dünya bırakmak. Bizde bu düşünceden yola çıkarak bugün bu etkinliği gerçekleştirdik. Çevre bilincinin oluşmasında farkındalık oluşturan bu güzel etkinlikte yer alan personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal