Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?
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Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Ticaret, kültür ve sanat merkezi olan Karaman'da ne yenir? Karaman'da gezilecek tarihi yerler nereler?

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?
19.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:27

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir, ticaret, kültür ve sanat merkezidir. Milattan önce 8000'li yıllara dayanan geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehirde höyükler, ören yerleri, yer altı şehirleri, binlerce yıllık kiliseler, mağaralar bulunmaktadır.

KARAMAN'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Kalkolitik çağdan beri medeniyetlere ev sahipliği yapan Karaman'da gezilecek pek çok doğal güzellik ve tarihi yer vardır. Yapılan kazılarda ve incelemelerde çıkarılan bazı eserler Karaman Müzesi'nde sergilenmektedir.

Taşkale Tahıl Ambarları

Sabah 8 akşam 7 arası ziyarete açık olan bölge, Taşkale kasabasında bulunur. Killi kireç taşından oluşan kaya kütlesi insan eliyle oyularak kullanıma açılmıştır. 250'den fazla ambar bulunmaktadır.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Hatuniye Medresesi

Merkezde bulunan Hatuniye Medresesi, sabah 8 ile akşam 8 arası hizmet vermektedir. Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar'ın kızı, Nafise Sultan'ın emriyle 1382 yılında yapılmıştır.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Çeşmeli Kilise

Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, merkezde bulunur. Karaman'ın en eski mahallelerinden biri olan Tapucak mahallesi, I. Dünya Savaşı ve öncesinde Türk halkının Ermenilerle ve Rumlarla bir arada yaşadığı bir bölgedir. Bu kilise, Karadağ'da bulunan Binbir Kilise'nin küçük örneğidir.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Türk, Rum ve Ermeni evlerini görebileceğiniz aynı bölgede bu yapıları da ziyaret etmelisiniz;

Bizans mimarisi ile yapılan Çeşmeli Kilise

Osmanlı mimarisi örneği Yeni Hamam

Karamanoğlu mimarisi Araboğlu Cami

Yunus Emre Camii

Karamanoğullarından günümüze ulaşan cami, merkezde bulunur. Cami avlusu içerisinde Yunus Emre'ye ait türbe de bulunur.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Zeyve Pazarı

500 yıllık geçmişiyle Zeyve Pazarı, dere çevresine kurulur. Turistik bir mekan da olan bu bölge her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlar. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında köylüler yetiştirdikleri organik ürünleri, el emekleri ile yaptıkları yöresel parçaları burada satmaktadırlar.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Gödet Barajı

1983-1988 yılları arasında sulama amacıyla inşa edilmiştir. Baraj çevresi mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Çevresinin ağaçlandırmaları devam etmektedir. Balık tutmak için de tercih edilen barajda aynı zamanda balık üretme çalışmaları sürüyor.

İncesu Mağarası

Taşkale köyüne 9 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Deresi'nin yamaçlarında yer alır. Mağaranın uzunluğu 1356 metredir. İçerisinde dikit, sarkıt ve traverten bulunur. Doğa harikası bu yer, miyosen kireç taşlarından oluşmuştur.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Karaman Kalesi

11. yüzyılın sonlarında 12. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. İç içe üç suru olan kalenin, dış orta ve iç kalesi bulunur. İç kale sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Bu bölüm, Bronz Çağ, Roma ve Bizans dönemi kalıntılarından oluşan höyük üzerine inşa edilmiştir. 9 kulesi bulunan kule, 1465 yılında onarım görmüştür.

Gökçeseki Örenyeri

Ermenek ilçesinde bulunan bölge iki tepeden oluşmaktadır. Bu tepeler üzerinde çok sayıda kaya mezarı, yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bunlara yapılan kabartmalar çok ilgi çekmektedir.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Fisandon Kilise Cami

9 ile 10. yüzyıllar arasında yapılan kilise, haç planlı yapılmıştır. 16. yüzyılda Karaman Beylerbeyi Sinan Paşa, kuzey bölüme bir giriş ve minare ekleterek cami biçimine dönüştürmüştür.

Mahallaç Kilisesi

Karadağ'ın en yüksek noktasında bulunur. 2283 metrelik Mahallaç Tepesi'ne latin haçı planıyla yapılmıştır. Kilisenin kuzey kısmında serbest haç planı ile yapılmış mezar şapeli, batı bölümünde manastır binası ve avluda sarnıçlar bulunur. Yapımı dört ile altıncı yüzyıl arasında olduğu düşünülür. Kitabesinde Hitit Kralı Hartapus'un adı geçmektedir.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

Belirlediğiniz rotaya göre keşfetmenizi tavsiye ettiğimiz diğer yerler;

Tol Medresesi

Hürrem Dayı Evi

İmaret Camii

Aktekke Camii

Yeni Dünya Mağarası

KARAMAN'DA NELER YAPILIR? KARAMAN TURİZM AKTİVİTELERİ

Ermenek Turkuaz Barajı su sporları olan kano, tekne, su bisikleti, yelken ve dalış yapılır. Ayrıca çevresinde piknik alanları bulunur.

Karaman'da gezilecek yerler nereler? Karaman'ın nesi meşhur?

İncesu Mağarası yürüyüş parkuru ile doğal bir güzelliği görmenizi sağlar.

At biniciliği Karaman şehrinde Karadağ, Berendi Yaylası,Barçın yaylası, Toros Dağları ve Yaylalarında at biniciliği yapılabilir.

KARAMAN'IN NESİ MEŞHUR?

Taşkale Halısı

Karaman Elması

Karaman Divle Peyniri

Ermenek Helvası

KARAMAN'DA NE YENİR?

Calla

Bıldırcın Dolması

Domalan Yemeği

Köy Dolması/ İlisıra Dolması

Töğmeken

Çullama

Zeyve Kebabı

Divle Obruk Peyniri

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